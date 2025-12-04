《雙囍》劉冠廷「1天2場婚禮」崩潰忙翻

記者王丹荷／綜合報導

由《孤味》導演許承傑編導的《雙囍》今（4）日釋出前導預告與前導海報，正式宣布將於明年2月17日大年初一全臺上映。劉冠廷飾演的新郎「高庭生」預告中一語道破大喜之日的最大挑戰：「不能讓我爸媽發現另一場婚禮的存在。」1天被迫要辦2場婚禮的他，聯合新娘余香凝、婚顧9m88、伴郎蔡凡熙試圖共同克服重重危機。

預告中眾人要面臨離婚父母不能見面的難題，還要處理親朋好友在婚宴過程中製造的各種狀況，在兵荒馬亂的1天之中，讓人好奇新郎新娘是否能順利辦完這場終身大事？忙得焦頭爛額的劉冠廷笑說，從來沒演過1個角色可以忙成這樣，「因為這就是發生在1天之內的故事，加上婚禮有許多繁複的禮俗，又沒想到會遇到這麼多曲折的事情，實在是太太太多事情要做了，是很有別於以往的角色挑戰。」

飾演共同經歷婚禮大小瑣事婚顧的9m88則相當正向的表示：「本來想像辦婚禮都是很古板的樣子，但電影裡面不同，我們有很多突發狀況，我覺得十分有趣！在突發狀況當中的我們演員間可以有很多即興跟互動的空間去玩，有非常多的火花。」

此外，《雙囍》前導預告中本土知名硬底子演員楊麗音、于子育、陳以文也都化身成婚禮過程中的「驚喜」現身，不只為婚禮帶來更多荒謬與混亂，也增添不少卡司亮點。

創作出如此特別的婚禮概念的導演許承傑也分享，這些是來自於他對生活的觀察：「我們這一代人，許多人都在離婚、再婚、單親的環境中成長，等到自己要結婚時，就會帶著這些原已複雜的背景，和另一個家庭重新交織。《雙囍》就是把這些熟悉卻難以理清的情感，化成一場場充滿張力、荒謬又真實的婚宴。」

《雙囍》描述新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海在1天內完美舉辦2場婚禮！

<9m88在《雙囍》中樂當婚顧。（水花電影提供）