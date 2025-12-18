《雙囍》崩潰實錄：劉冠廷苦練「免手穿內褲」落空 慘遭曬衣夾夾臉

劉冠廷片中在兩場婚禮間疲於奔命，還要應付伴娘團擺下的關卡，是全片最累的人。（水花電影）

賀歲電影《雙囍》今（18）日釋出首支幕後花絮，揭開一場「同時間、同地點」舉辦兩場婚禮的荒謬現場。這樁因長輩不合而被迫分開舉辦的喜事，讓劇中台港金獎卡司們吃足苦頭，紛紛大喊：這場婚禮真的不好辦！

在劇中飾演控制欲極強母親的楊貴媚，談到戲裡要在一天內搞定兩場婚禮，語帶幽默地「威脅」觀眾：「您覺得會很快樂嗎？歡迎進戲院看看！」而伴郎代表蔡凡熙更是一開口就語出驚人，直呼「整個拍攝過程都很混亂」，嚇得他趕緊解釋是劇情設定太荒唐。他也笑說這部片對未婚者是「預防針」，對已婚者則是「荒唐回顧錄」。

廣告 廣告

楊貴媚飾演劉冠廷的控制狂老媽，為了她與庹宗康的「王不見王」，無奈只有辦2場婚禮滿足2位長輩。（水花電影）

飾演新郎的劉冠廷更是全片最慘苦主。他透露一場闖關戲讓他徹底崩潰，原本劇本設定要他挑戰「不用手穿內褲」，他還認真在家練習劈腿神技，準備大展身手。沒想到一到現場，道具竟然變成了「愛的夾夾樂」，得用曬衣夾夾臉！面對這種突如其來的慘況，劉冠廷靈機一動，現場加戲靠著亂丟捧花吸引注意力趁亂逃跑，展現十足的「求生本能」。

大銀幕再度出現9m88的身影，這次她飾演婚顧，與伴郎蔡凡熙幫忙劉冠廷搞定一切。（水花電影）

由於電影主軸發生在短短的一天之內，片中飾演婚顧的9m88 表示，為了呈現極速節奏，演員必須在繁複的儀式中精確傳達任務，才能讓觀眾跟上這場失控的婚禮進度。《雙囍》將於2026年2月17日大年初一上映。

更多鏡週刊報導

西島秀俊、桂綸鎂異國婚姻遇兒子失蹤危機 9成英文台詞挑戰演技

專訪／以悲傷為養分長大的失戀代言人 Atarayo自在回應：我們就是這樣啊！