《雙囍》揭婚禮幕後酸甜苦辣 劉冠廷見「父親」背影流下男兒淚

《雙囍》由《孤味》億萬票房導演許承傑編導，由劉冠廷（右）和余香凝（左）主演。（水花電影提供）

演員劉冠廷在電影《雙囍》與庹宗華飾演一對父子，兩人在片中有不少衝突和矛盾。劉冠廷拍攝時看著一切覺得好荒謬，看到庹宗華的背影竟忍不住熱淚盈眶。

《雙囍》由《孤味》億萬票房導演許承傑編導，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等台港金獎明星擔綱主演。日前首波影評口碑釋出，觀眾紛紛表示在影廳內「又哭又笑」，直呼是今年最不能錯過的暖心佳作。

今天釋出幕後花絮「家庭篇」，深度揭開婚禮喜慶背後，關於離異家庭與新人間最私密的酸甜苦辣。劉冠廷飾演的角色夾在離異父母間的難處，為同時討好雙方父母而妥協犧牲，與庹宗華在劇中也因這場婚宴有不少矛盾與衝突。

劉冠廷透露，戲裡戲外的父子情相當動人：「自己看這一切都好荒謬，但拍攝時我光是看到庹哥（庹宗華）的背影，就忍不住眼眶泛紅掉淚。」庹宗華也表示，此次劇中角色沈重又令他心碎：「那種不想說話、卻忍不住流下眼淚的沈默，其實最傷透人心。」

《雙囍》庹宗華飾演劉冠廷的父親，父子倆有不少矛盾與衝突。（水花電影提供）

金馬影后楊貴媚在片中飾演新郎母親，坦言看到劇本的那一刻深受觸動。她在片中對外維持事業有成的女強人形象，對內卻對孩子充滿虧欠與不捨，那種掙扎於強勢與溫情的情緒，讓她演起來十分揪心。

她感性表示，現在很多孩子是在父母離異的環境下長大，相信這故事能觸動很多人。她說：「結婚應該是一樁喜事，但背後可能會有悲傷，所以這個劇本我很喜歡，我很想參與參與這個喜劇，這個『傷心』的喜劇。」

這場混亂婚禮中，由余香凝飾演的新娘吳黛玲成為最溫暖的力量。她認為，雖然吳黛玲清楚丈夫的難處，更希望守護兩人的承諾：「這是我們最重要的一天，我們應該要好好享受。我想透過對話來提醒他，什麼才是最重要的。」

金馬影后楊貴媚在《雙囍》飾演新郎母親，深受故事觸動。（水花電影提供）

余香凝表示，如果是她，一定會跟丈夫吵的更兇。在片中造成一連串矛盾與衝突的劉冠廷，對角色進行自我剖析：「庭生（角色名）會隱藏自己的真實想法或情緒，也是比較壓抑的人，才導致這麼多誤會。」他感性呼籲，結婚好不容易把家人、親友們聚集在一起，就是希望所有人都能學會「Live in the moment」。

《雙囍》描述新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）和伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海，在一天內完美舉辦兩場婚禮！該片將於2月17日大年初一正式上映。更多電影《雙囍》消息請上官方Facebook與Instagram。

