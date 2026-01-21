《雙囍》揭婚禮背後的酸甜苦辣 影后余香凝溫柔支持新郎劉冠廷

余香凝（左）在《雙囍》中成為支撐劉冠廷的重要力量。（水花電影提供）

電影《雙囍》由《孤味》億萬票房導演許承傑編導，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等台港金獎明星擔綱主演。日前首波影評口碑釋出，獲譽今年最不能錯過的暖心佳作，電影21日再加碼釋出幕後花絮「家庭篇」，深度揭開婚禮喜慶背後，關於離異家庭與新人間最私密的酸甜苦辣。

《雙囍》中飾演新郎「高庭生」的劉冠廷，在片中演活了夾在離異父母間的難處，他感慨道：「身為新郎必須同時討好雙方父母，在這場婚禮中，其實做了很多的自我犧牲。」而提到與前輩庹宗華的合作，兩人在劇中也因這場婚宴有不少矛盾與衝突，劉冠廷透露戲裡戲外的父子情相當動人：「自己看這一切都好荒謬，但拍攝時我光是看到庹哥（庹宗華）的背影，就忍不住眼眶泛紅掉淚。」

廣告 廣告

金馬影后楊貴媚在片中飾演新郎母親，她坦言從看到劇本的那一刻就深受觸動，她在片中對外維持著事業有成的女強人形象，對內卻對孩子充滿虧欠與不捨，那種掙扎於「強勢」與「溫情」間的情緒，也讓她演起來十分揪心。楊貴媚感性表示，現在很多孩子是在父母離異的環境下長大，相信這故事能觸動很多人。

而在這場混亂婚禮中，由余香凝飾演的新娘「吳黛玲」成為最溫暖的力量，余香凝認為，雖然劇中吳黛玲清楚丈夫的難處，但更希望能守護兩人的承諾：「這是我們最重要的1天，我們應該要好好享受。我想透過對話來提醒他，什麼才是最重要的。」也笑著表示如果是她自己本人，一定會跟丈夫吵的更兇。

更多中時新聞網報導

龍千玉悼曹西平哭崩 曝他2度入夢

飯店出招搶攻尾牙商機

入境帶國外加熱菸違法 罰5萬起跳