《雙囍》開撕怨偶楊貴媚！庹宗華「首合作演夫妻」嗨喊：好興奮

楊貴媚、庹宗華在電影《雙囍》中演出怨偶。（圖／記者黃雅琪攝影）





電影《雙囍》今（7）日舉辦首場媒體試片與聯訪，監製苗華川、導演許承傑率劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華、9m88、蔡凡熙共同出席，為今年農曆新年電影盛大揭開序幕。楊貴媚與庹宗華同期出道，如今首度合作就演出夫妻，他現場看到對方激動直呼：「今天看到她好興奮！」彷彿見到女神一般。

庹宗華見到楊貴媚直呼好興奮。（圖／記者黃雅琪攝影）

楊貴媚、庹宗華在片中飾演劉冠廷的離婚父母，有許多爭執對立戲，兩人現實認識多年、演出作品無數，此次《雙囍》卻是第一次合作演出，現實中另類的「王不見王」巧合也與劇情巧妙呼應，庹宗華笑著表示：「雖然電影中兩人真正的對手戲不多，但也算也圓了我一直想跟貴媚姐一起合作的願望。」金獎級水準演繹道出許多離婚父母與小孩的壓力與苦衷。

楊貴媚重拾歌手身分開金嗓。（圖／記者黃雅琪攝影）

當年以歌手身分出道的楊貴媚，這次在片中與劉冠廷「母子對唱」，她拍攝時遇上嚴重感冒、咳不停成為最大挑戰，好險劇組有準備保養喉嚨的用品跟止咳藥：「很難、好緊張！（有覺得可以當歌后嗎？）沒有，一直都覺得自己不行。」劉冠廷難得開金嗓，直呼歌曲很難、練很久：「我是那種唱開心的可以！」但似乎唱上癮了，現場還跟9m88自薦，下次唱電影歌曲可以找他一起。《雙囍》2月17日大年初一上映。



