《雙囍》齊聚「最貴臨時演員」高手對決 驚見日本女神多語言跨海應援

日本人氣女星吉岡里帆跨海來台參演《雙囍》，成為電影中最驚喜客串角色。水花電影提供

2月17日大年初一全台上映的賀歲片《雙囍》釋出最新幕後花絮「驚喜演出篇」，揭露多位實力派演員加盟，更有日本人氣女星吉岡里帆與歌手黃宣驚喜現身，含金量之高被譽為「最強喜宴賓客」。導演許承傑此次展現驚人號召力，成功召回《孤味》老班底陳淑芳、于子育、洪都拉斯等人力挺。

金馬影后陳淑芳幽默表示，當初一聽劇本就答應，卻沒想到現場全是「老朋友」，讓她忍不住開玩笑說：「我們這些臨時演員太貴了！」檢場也幽默附和，稱這群卡司確實是影史「最貴的臨時演員」。

于子育拍戲現場驚見「前婆婆」、「前老公」

于子育一到拍攝現場就看到許多過去作品中的「婆婆」與「老公」，真的有如家族團聚，「平時私下約都約不到，沒想到能透過拍戲相聚。這部戲就像過年的佛跳牆，什麼都有！」

資深金鐘影帝林在培則形容在《雙囍》的拍攝是一場「高手對決」：「我們這些老友同台飆戲，出手都是很『毒辣』的！剛好戲裡是婚禮，我們就抱著參加盛宴的心情來共襄盛舉。」

庹宗華（左起）、李之勤、陳淑芳、楊麗音、9m88、林在培等資深演員客串親戚角色，是《雙囍》含金量極高的「最強喜宴賓客」。水花電影提供

日本女神吉岡里帆跨海應援

《雙囍》不僅有台灣國寶級演員撐場，更邀得日本人氣女星吉岡里帆參演。導演許承傑透露，吉岡里帆非常敬業，事前做足功課並特別練習多語言版本的台詞，雖然戲份精簡，卻是轉動劇情的關鍵。吉岡里帆也在花絮中誠摯向台灣觀眾喊話，希望大家能透過這部電影找回生命中重要的事物。

金馬影后陳淑芳自《孤味》後與許承傑導演二度合作。水花電影提供_

電影劇情描述新郎高庭生（劉冠廷 飾）在大喜之日，面對誓不相見的離婚父母（庹宗華與楊貴媚 飾）爭奪主婚權，為了兩全其美，竟大膽決定聯手婚顧與伴郎，試圖在一天之內完美舉辦「兩場婚禮」。這場瞞天過海的荒謬喜劇，不僅考驗劉冠廷的應變能力，更將呈現家庭中難解又溫馨的糾葛。



