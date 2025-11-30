雙國際認證抵嘉 1600人雙潭競速

「2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽」11月30日在嘉義市舉行，吸引13國、54名國際選手及國內外跑者共1611人參加，雙潭賽道串聯蘭潭與仁義潭，取得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）路跑賽道認證，並向亞太超馬賽事聯盟申請永續銅標。

2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽30日在嘉義市立KANO棒球場登場，上午6時鳴槍起跑，市長黃敏惠到場為選手加油打氣，雙潭賽道串聯蘭潭與仁義潭，讓跑者在競速中也能欣賞嘉義的自然景觀與人文風情。

黃敏惠表示，雙潭馬拉松菁英賽是「菁英中的菁英」之爭，有嚴格的成績門檻，賽道通過世界田徑總會全馬、半馬認證，以及國際馬拉松暨公路跑協會丈量認證，使賽事與國際接軌。

黃敏惠還說，市府致力提供一個更專業、更安全、更具規模的競賽環境，動員了嘉義縣、市警局跨縣市合作維安，投入專業裁判與志工團隊超過160名人力，期望這場精彩的菁英賽能帶動地方的運動經濟。

市府教育處長郭添財說，全程競賽已向中華民國田徑協會提出成績認證，並依協會指導辦理各項技術作業，確保跑者在最具專業、安全且符合國際規格的環境中競賽。

市府教育處表示，此次賽事分為全馬男、女子組與半馬男、女子組，總獎金104萬6000元，已完成國際馬拉松暨長跑協會會員賽事登錄，此外，此賽事也向亞太超馬賽事聯盟（AOUA）申請運動永續標籤，預計可達成永續銅標標準。