雙城交流 在對抗年代更顯珍貴

台北上海雙城論壇日前登場，台北市長蔣萬安赴上海出席論壇，分享台北市在市政治理與社會照顧的實務經驗，並在致詞時期盼雙城交流能持續成為兩岸間理性互動的平台。

在兩岸情勢高度緊繃、軍事對峙不斷升高的當下，蔣萬安出席上海雙城論壇，果不其然引來民進黨鋪天蓋地的批評。從「配合統戰」到「傳遞錯誤訊號」，綠營政治人物與側翼輿論幾乎不談論壇內容本身，便先行定調，對蔣進行政治審判。

民進黨這種將一切交流妖魔化的反射性反應，恰恰暴露出賴政府對和平議題的極度反抗與不安。因為兩岸衝突一旦降溫，賴清德將失去對民進黨支持者的仇恨動員與催票工具，而這勢必會讓執政黨在明年的地方選舉與大後年的總統大選中，陷入苦戰。

雙城論壇自創設以來，始終定位為城市層級的務實交流平台，討論的是交通、醫療、產業、環保與城市治理等民生議題，並非主權談判，更非政治協議。正因為層級不高、議題不敏感，才能在現今兩岸官方互信幾近歸零的狀態下，成為少數尚未完全中斷的溝通管道。這樣的交流，或許無法化解雙方結構性的政治分歧，卻能降低誤判風險，為高度對立的兩岸關係降溫。

民進黨一方面高喊「抗中保台」，將所有交流描繪成風險，另一方面卻又無法提出任何替代方案避免衝突失控。在台灣當前的政治氛圍中，任何嘗試降低兩岸對抗的行為，都會遭遇內部的政治審判，彷彿只要不高舉對抗旗幟，就是動搖主權。這種非黑即白的政治語言，恰恰是台灣當前最危險的內耗。

賴清德總統自上任以來，對大陸的外交與國防語言，只剩威懾與對抗，拒絕接受「溝通對話」才是管控風險的最佳工具。這樣的戰略思維，完全是情緒動員，而非理性治理。

民進黨對蔣萬安的批評，不是基於任何具體言行，而是以先入為主的政治立場，進行文革式的鬥爭。只要不是中央主導、只要不是對抗姿態，在野黨任何的「兩岸破冰」嘗試，都會被扣上「中共同路人」的帽子。賴清德政府這種內部獵巫式的政治氛圍，正在壓縮台灣社會對和平想像的任何空間。

兩岸若真的走向衝突，付出代價的，從來不是那些喊得最大聲的政治人物，而是老百姓。蔣萬安參加雙城論壇，不必被過度神話，也不該被妖魔化。它既不是和平的萬靈丹，也不是出賣台灣。它讓我們看見，在通往戰爭的道路上，仍有人嘗試踩下煞車。

當全世界都在提醒台海風險正在升高的同時，兩岸盡可能保留溝通的出口。而雙城交流，或許正是那微小卻關鍵的出口。（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）