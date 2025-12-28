雙城台商座談會 台商幹部張簡珍:民進黨挑釁 綠委批荒謬

政治中心／綜合報導

台北上海雙城論壇，北市副市長林奕華代替市長蔣萬安參加台商座談，分享兩座城市的治理，也希望台商多回台灣，都能安排時間和北市府約時間交流。未料有台商協會的幹部語出驚人，認為只要民進黨政府不挑釁，中國軍機軍艦就不會騷擾台灣，綠委反轟"是要台灣跟破壞民主的罪犯站在一起。

台北市副市長林奕華，代替市長蔣萬安參加雙城論壇台商座談會，暢談這趟到上海針對軌道建設做很多交流。

林奕華說「上海已經有超過900公里，大概906公里捷運長度，台北也是基礎建設最重要，蔣市長上任後，有6條捷運同時在進行中；今天這樣的聚會，重點還是聽大家的意見，也不是只有這個平台，也希望大家平常可以維持好的交流。」

雙城論壇 台商幹部張簡珍：民進黨挑釁 綠委批荒謬 要台灣和罪犯站一起？

台商幹部認為中國軍演是因為台灣的政府挑釁。（圖／民視新聞）

致詞完對在外打拚台商發出誠摯邀請，不過坐在台上，畫面中最左邊這位"台胞投資企業的協會會長"張簡珍，會後受訪語出驚人。

上海市台胞投資企業協會會長張簡珍說「所有的交流是這麼繁榮和平，而不是兵凶戰危，(台海)總是這麼的不平靜、總是這麼多軍演。」

記者問「目前都是解放軍的軍隊，那現在是跟解放軍喊話嗎？」

張簡珍說「當然不是啊，如果台灣能善意點，是台灣自己要，台灣領導人先挑釁啊。」

記者問張簡珍「共機共艦經過你的家鄉，你怎麼看？這樣是善意的和平嗎？」

陳培瑜說「如果您在中國的公司，每天都有人在門口對您叫囂、對您公司安全提出威脅，不知道您會立刻報警，還是選擇跟這個罪犯站在一起？您現在的做法，就是叫我們跟恐怖集權的罪犯站在一起、破壞民主和平秩序的罪犯站在一起。」

綠營反嗆，認為中國打壓行為與罪犯無異，怎會要台灣與罪犯往來，（圖／陳培瑜提供）

綠營痛斥張簡珍發言荒謬，畢竟兩岸間誰不斷打壓、誰在國際現實中夾縫求生，全民都看得很清楚。

原文出處：雙城論壇 台商幹部張簡珍：民進黨挑釁 綠委批荒謬 要台灣和罪犯站一起？

