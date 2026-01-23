雙城國小通學專車停駛危機 陳儀君成功爭取棕7線續行

248260123a07

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市新店區雙城國小學生專車日前傳出營運困難，原客運業者擬將專車改為包車制營運，單趟費用高達2000元且無法刷卡。高額費用與接送負擔恐讓不少家庭承受沉重壓力，新北市議員陳儀君接獲反映立即介入協調，全力爭取這條學童每日搭乘的專車能恢復行駛。

面對專車可能停駛危機，陳儀君第一時間邀集校長、學務主任與家長代表，並與相關單位展開面對面討論，針對路線可行性與班次安排進行研議。她強調，通學交通攸關學童安全與教育公平，不能因為成本問題就讓家長獨自承擔。

在新北市交通局積極協助下，陳儀君成功協調台北客運投入支援，由棕7線調整時段接手服務雙城國小通學需求。這項方案不僅讓路線順利延續，更精準調整班次並維持刷卡搭乘模式，孩童可繼續使用悠遊卡上下學，家長不必多花錢負擔包車費用。

針對學生作息，陳儀君要求班次時刻必須精準銜接。目前規劃上學時段配合到校時間，上午7時30分發車沿路接送至雙城國小；放學時段則配合下課時間，下午3時50分抵達校門口接送回社區。透過班次微調，確保學生上下學銜接順暢，大幅降低家長接送負擔。

陳儀君表示，教育不能省，孩子每天走的上學路要安全，這條路她已經幫大家顧好了。她承諾未來會持續關注學生通學需求與學校周邊交通，確保每一條上學路都走得安心，持續落實地方有感服務。

照片來源：新北市議員陳儀君臉書翻攝

