雙城夜市攤販遭砍！前員工不滿被辭退 持刀埋伏

台北市中山區雙城夜市驚傳砍人事件。一名夜市攤商收攤返家途中，於附近巷弄遭人持菜刀埋伏攻擊。（圖／東森新聞）





台北市中山區雙城夜市驚傳砍人事件。一名夜市攤商收攤返家途中，於附近巷弄遭人持菜刀埋伏攻擊。警方調查發現，行兇的63歲男子竟是受害者的前員工，疑似因半年前工作數日即遭辭退，加上長期失業心生怨念，憤而行兇。



事發當時，身穿深色上衣的嫌犯手持菜刀，在路中與被害人及另一名女子發生拉扯，並不斷揮刀攻擊。儘管周圍熱心民眾試圖上前奪刀制止，被害婦人頸部仍遭砍傷，留下約三公分的刀傷，嫌犯隨即逃離現場。

受害攤商無奈表示，當初是看嫌犯年事已高又急需用錢，才給予工作機會。然而對方手腳慢、跟不上工作節奏，才決定不予留用，但強調「工資都有結清，完全沒有欠他」。



未料對方離職近半年，竟將求職不順的怨氣發洩在前雇主身上。嫌犯因一時衝動持刀傷人，如今不僅無法解決生計問題，更得為自己的暴力行為付出法律代價。

