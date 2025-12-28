「雙城好、兩岸好」 蔣萬安：盼未來談台海時不再是波濤、呼嘯

台北市長蔣萬安（左）與上海市長龔正（右）。 圖：國民黨議員曾獻瑩 / 提供

[Newtalk新聞]

2025台北、上海城市論壇（雙城論壇）今（28日）登場，依慣例輪到上海市舉行，台北市長蔣萬安與上海市長龔正出席主論壇，蔣萬安以台北市長身份第二次到上海致詞，他維持先前「雙城好，兩岸好」基調，並表示，希望在不久的將來，「當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。」

蔣萬安指出，這是他第二次以台北市長的身份來到上海出席雙城論壇，「這一趟來真是不容易啊。 」他在來上海的途中，飛越台灣海峽。不禁想起，數百年來，海峽見證過先民橫渡黑水溝，見證過二戰的殘酷，見證過1949年兩岸人民的悲歡離合；也見證過兩岸的和平交流。他相信，大家更關心的，是未來雙城之間、甚至是海峽兩岸，將如何發展？

廣告 廣告

蔣萬安說，在台灣，有人支持我們對話，有人質疑我們交流；在大環境跌宕起伏的此刻，我們持續為了雙城論壇而努力堅持。因為，他始終相信，接觸比牴觸好，對話比對抗好，了解比誤解好，互動比衝突好。「雙城好，兩岸好！所以，我再次來到了上海」。

蔣萬安提到，在聖誕節過後來到上海，他心裡有特別的感受。上海就像一棵聖誕樹—這是長篇小說《繁花》的作者金宇澄說的。他說：「在上海，各式奇談怪論都可以被允許。五花八門的內容，都可以掛在上頭。」其實台北也是如此，甚至有過之而無不及。百納海川，多元包容。「雙城論壇」也因此成為兩岸之間持續至今唯有的官方對話平台，相互交流，彼此借鏡。

蔣萬安表示，今年「雙城論壇」的主軸，是「科技改變生活」。很多人以為，科技走到了今天的AI時代，人的角色也許越來越淡泊。但他認為恰恰相反，尤其在市政治理上面，更應該要珍視以「以人為本」核心精神。身為台北市長，他念茲在茲的是科技如何幫助我們更貼近人，更貼近每一位市民朋友。

他提及，民國八年「五四運動」，喊出的「德先生」、「賽先生」，喚起華人世界對這兩大議題的追索。從我們的時代來看，賽先生，就是科技與AI；從我們的文化來看，德先生，就是「民為邦本，本固邦寧」；市政治理，就是要服務市民、貼近市民、尊重市民。

「談到AI與城市治理，我想分享兩個案例」蔣萬安說，台北有「1999」；後來因為雙城交流，上海也有12345。台北市民的任何問題，撥打1999市府各單位會立即嫁接彙整各項資訊、提供答覆，研考會也會持續追蹤相關市政議題的回覆成效。現在，我們運用科技導入AI，民眾撥打1999進線，系統同步將語音轉化成文字，透過AI讓我們的話務人員即刻精準地回覆，大幅提高了行政效率也提升服務品質，我們也會持續運用AI，照顧更多的族群，涵蓋更多元的議題。

蔣萬安指出，第二個案例，是「生生喝鮮奶」。今年開始在台北市，每一位2歲到12歲的孩子，每一周都可以免費領取一瓶鮮奶。這政策結合民間便利商店的物流系統，學生通用的數位學生證及數位登錄平台，讓每一位孩子或家長，都可直接到超商嗶卡領取。不論原生家庭的經濟條件如何，科技讓我們的孩子更健康。

他說，舉這兩個例子，無非是要告訴大家，不管是德先生也好，賽先生也罷，都是要「以人為本」，而這個「人」，不是集合名詞，而是要落實在「每一個不同的人身上」。我們談民主，談科學，談市政，談治理，如果只注意到百分比的大多數，那是施政的高度；但如果我們注意到百分比的個位數或小數點，那是施政的溫度。施政的高度讓城市壯大，但施政的溫度讓城市偉大，他對自己的期許是：擘劃建設的高度，是市長職責所在，但確保施政的溫度，則是政治人物的良知所在。

蔣萬安表示，在他來上海之前，台北發生了不幸的1219隨機攻擊事件，造成社會的不安。這起事件給我們警醒，我們的城市的確存在風險。但是，案發當下，有民眾挺身而出、見義勇為，甚至不惜犧牲生命；事後市民熱誠捐輸，同心悼念，證明了城市的溫暖無所不在，令我們非常感動。

蔣萬安指出，一個人本的城市，不是沒有危機發生；一個人本的城市，應該是能應變的韌性城市。因此，為政者的責任，是要降低風險，控管危機，守護人民，捍衛我們珍視的「人本價值」。

「今天稍晚，我又要再飛越台灣海峽回到台北」蔣萬安說，在西太平洋上，依舊有漁船在捕魚，仍然有商船在航行，他在班機上也一定會遇到許多經常來往兩岸的乘客朋友，大家都在為自己的生活打拚。因此，他誠摯地期盼也懇切地呼籲，在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。這是他的期待，也是他一直努力的目標。祝福這一屆的雙城論壇，圓滿成功。雙城好，兩岸好，謝謝大家。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國介選音檔流出？韓國瑜批抹紅：若真有 今日主政怎是當今聖上？

出席雙城論壇遭台灣國抗議 蔣萬安：陸委會核准且樂觀其成