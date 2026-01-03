雙城度假！飯店聯賣買1送1 加贈萬豪「旅享家」會員回饋4萬點
雙城度假成了近年旅客喜愛的旅遊方式，迎接即將到來的寒假與農曆年假，飯店業者透過雙品牌聯賣政策，搶攻國內旅宿度假商機。2026年初，高雄然一與台北士林萬麗酒店、花蓮理想大地與淡水將捷金鬱金香酒店，兩組跨城飯店聯盟，同步推出期間限定旅宿專案，讓旅人以一次購買、兩地入住的方式，體驗兩座城市或快或慢、或山或海，截然不同的旅遊風貌。
【高雄然一X台北士林萬麗 聯賣專案最高回饋4萬點】
萬豪「旅享家」北高雙城指標旅宿的高雄THE AMNIS然一酒店與台北士林萬麗酒店，推出期間限定的「雙城禮遇 萬點入藏」聯賣住房專案，兩間酒店以打造城市假期為核心概念，串連台北的都會靜謐與高雄的水岸藝術氣息，邀旅人來趟雙城之旅，同步還可擁有萬豪「旅享家」會員點數回饋，最高可獲贈40,000點。
作為萬豪集團於台灣首家引進The Luxury Collectio系列的奢華酒店，高雄然一酒店，以港都獨有的海洋氣息為靈感，透過藝術美學與光影設計，描繪出屬於南方的靜謐奢華。而坐落於士林官邸旁的台北士林萬麗酒店，於城市核心保留一隅綠意，並以「玫瑰與蝴蝶」為設計語彙，將中西美學融入都會風景。兩館皆擁有無邊際泳池、特色餐廳與酒吧，以及細緻舒適的客房設計，兼顧交通便利與自然景觀。
「雙城禮遇 萬點入藏」聯賣住房專案1月7日至16日限期推出，入住期間延續至2026年9月30日，兩館以截然不同的城市氣質，串起一段從南方水岸到北城綠意的旅程。該專案提供兩種選擇，其中「輕奢雙城收藏」，入住高雄然一酒店「御典市景房」與台北士林萬麗尊貴客房各一晚，純住房形式保留旅程彈性；完成首晚入住即可獲得20,000 點萬豪「旅享家」點數，專案售價15,617元起。
另一種「尊榮雙城典藏」則為重視空間質感與完整款待體驗的旅人打造，內容含升級高雄然一酒店的「御鋒侶驛」市景套房，含兩客以當令食材為靈感的早餐，並搭配台北士林萬麗酒店萬麗套房一晚，同時享有豐盛的自助百匯早餐兩客與行政酒廊禮遇，並加贈40,000點萬豪「旅享家」點數，專案售價27,748元起。然一酒店表示該專案串連南北高級飯店，兩座城市型酒店以一慢一快，不同節奏回應旅人的期待，也呼應萬豪旅享家「每一次旅行，皆值得被收藏」的理念。
【理想大地與新北將捷金鬱金香酒店 山海戀曲雙城度假】
另一端，花蓮理想大地渡假飯店與淡水將捷金鬱金香酒店也攜手推出「山海戀曲雙城度假假期」，北東兩間度假型飯店聯手打造從山海秘境到文化水岸的雙城旅宿體驗，即日起至2026年5月31日限時販售，入住適用至6月30日。
旅程從花蓮理想大地展開，這座以人工運河串起歐風建築的親水度假村，被譽為台灣最具異國風情的園區之一，旅人可搭乘遊艇穿梭水道，沿岸落羽松、鏡湖與綠蔭小徑交織出四季不同的風景。新開放的水岸園區「神農生活」與「理想食光」則讓旅人能在湖光山色間享受選物、咖啡與甜點的午後時光。
「山海戀曲雙城渡假假期」專案內容包含理想大地豪華客房一晚、自助早餐、迎賓小品、接駁服務、運河遊艇導覽、生態竹筏與釣魚體驗等，平日還有機會升等蜜月或歡樂客房，讓旅程更添驚喜。
完成東岸旅程後，旅人可持專案附贈的淡水將捷金鬱金香酒店平日雙人住宿券，延伸一段河岸慢旅，飯店臨河而建，鄰近十三行博物館，結合藝文展演與文化探索。住宿內容含標準客房、河畔餐廳早餐、星巴克咖啡服務、博物館門票與 DIY 體驗，讓旅人從山海走向水岸，感受截然不同的城市節奏。
★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！
★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！
