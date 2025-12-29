雙城結束就軍演！綠翻選前「不擾台」承諾批蔣萬安：為何共機又擾台？

記者楊士誼／台北報導

民進黨立院黨團上午召開「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會。（圖／翻攝自民進黨團YT）

台北市長蔣萬安28日才結束雙城論壇上海行，共軍今（29）日就宣布對台展開「正義使命2025」演習。民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋直言，蔣萬安選舉時說雙城論壇的前提是「中國不再擾台」，為何現在共機又干擾台灣？黨團幹事長鍾佳濱也批評，立院還在癡癡等國防預算，連蔣萬安的承諾都被糊弄，前腳剛走，後腳解放軍就宣布軍演，國民黨主席鄭麗文還要見「習」？

民進黨立院黨團上午召開「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會，鍾佳濱表示，立院外交國防委員會還在癡癡等待國防特別預算和年度預算，還是希望鄭麗文想清楚，連蔣萬安的選前承諾都被糊弄，前腳剛走，後腳解放軍就軍演，鄭麗文還要見「習」？他也批評，蔣萬安在雙城論壇用了許多曖昧、讓人摸不著頭緒的名詞，對年輕朋友而言「德先生、賽先生」是什麼，還需要有人翻譯。

鍾佳濱續指，還有媒體做了「翻譯機」，指出蔣萬安講「波濤」是指共艦繞台、「呼嘯」是指共機軍演。而鄭麗文之前受訪時，宣稱將在明年上半年訪中、訪美。他諷刺，國民黨的縣市長候選人或許會稍稍安心，這表示鄭麗文下半年不會去中國，不會給他們黨內的候選人帶來困擾，鍾佳濱也再度呼籲鄭麗文和蔣萬安，不要只是去上海兜一圈，也希望程序委員會不要再阻攔預算。

沈伯洋則表示，蔣萬安剛去雙城論壇，中國卻馬上宣布軍演，而在蔣萬安去之前就有提醒過「沒有人在跟敵國辦論壇的」，中國一直有併吞台灣的敵意，不會因為做了什麼事情而改變。

沈伯洋指出，蔣萬安去雙城論壇名義上是釋出善意，但越釋出善意，對對方而言就是在降低攻擊成本，不管做什麼都不會有任何改變。他也指出，2022年競選時，蔣萬安曾說過「雙城論壇的前提是中國不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位對等才有意義」，現在為何共機又打算干擾台灣？他強調，對中國而言，台灣的存在本身就是一種挑釁，「甚至以為在釋出善意，中國就說這是一種挑釁」。他也表示，如果真的在意自己的安全，該做的就是充足國防，預算必須通過、民防準備必須加強、人民意志必須提升。

