雙城落幕共軍即啟動環台軍演！ 卓揆：認中國還有善意的幻想終將破滅

中共解放軍今（29）日宣布要在台灣周邊進行「正義使命-2025」環台演習，我國對此表達強烈不滿，要求立即停止。行政院長卓榮泰稍早也回應，此舉證明無論九二共識、一國兩制的任何投降式行為，都將自取其辱，認為中國還有善意的任何幻想，也終將破滅。

卓榮泰表示，中華民國政府嚴厲要求，中共當局應該停止所有演習，如此窮兵黷武，武力的恫嚇，只會引起國人與國際社會不滿。在我中華民國台灣空域海域、自由合法往來的本國各國航空器船舶，中國當局都應該保證其安全，不受任何威脅，否則中國必將成為國際公敵。

卓榮泰說，中共刻意挑在國民黨立委集體出訪後、台北上海雙城論壇舉行之際，刻意舉行演習，足以證明兩件事：第一，中國正無所不用其極，用盡各種手法分化我們，造成社會對立，國人必須明察，大家必須冷靜。第二，這樣的行為，無論是附和其九二共識、一國兩制，任何投降式的行為，都將自取其辱，認為中國還有善意的任何幻想，也終將破滅、徒勞無功。

卓榮泰指出，希望國人體會到，唯有團結，沒有敵人，唯有實力，才有和平。他並呼籲朝野盡速把中央政府總預算案、國防特別預算嚴審通過，國家才有實力，社會才會團結。

