雙城落幕迎「呼嘯、波濤」蔣萬安：嚴厲譴責中共圍台軍演

台北市長蔣萬安。（圖／東森新聞）





共軍圍台敏感時刻。台北市長蔣萬安才剛快閃上海、參加完雙城論壇後，解放軍隨即宣布將進行圍台軍演。蔣萬安強調，任何造成區域衝突升高的行為，他都會予以嚴厲譴責。不過他也意有所指表示，呼籲為政者克制，為政者的責任，就是要降低危機，守護人民的安全。

把雙城致詞金句，用在1999當家熱線市政活動上，蔣萬安快閃上海後，解放軍隨即宣布展開圍台軍演！想必對岸此時出招，已讓國人難感受到，上海城市的溫度，反而是北京當局的軍事力度！

台北市長蔣萬安：「任何造成區域衝突升高的行為，我都予以嚴厲譴責。」

蔣萬安再次提及，雙城致詞時的內容，兩岸理應往和平道路，攜手前行！

台北市長蔣萬安：「我的立場非常堅定而且一貫，要對話不要對峙，要和平繁榮不要波濤呼嘯。」

不過雙城落幕，迎來解放軍宣布圍台軍演，民進黨立委吳思瑤就諷刺，這是中國給蔣萬安的伴手禮嗎？沒有什麼「雙城好，兩岸好」，波濤與呼嘯，蔣萬安倒是通通帶回來了！儘管蔣萬安沒回應，綠委的說法，但蔣萬安仍喊話執政者，聽聽他的看法！

台北市長蔣萬安：「為政者應該要克制，以民為本，所以我也表達過，為政者的責任，就是要降低風險控管危機，守護人民的安全。」

事實上，蔣萬安去上海前就被民進黨議員喊話，呼籲上海市府跟小紅書公司與台灣共同打詐，此次雙城，蔣萬安也當面向上海市長龔正轉達小紅書未配合打詐，遭台灣封鎖問題，龔正也向與會人士解釋產業狀況。

此次蔣萬安去雙城論壇，兩岸距離其實近到可以當天早去晚回，但雙方關係卻疏遠到對話快沒有下一回。

