雙城論壇上海市長嗨喊「兩岸一家親」 陸委會冷回：那就不要軍機艦擾台

台北上海雙城論壇幾經波折，終於今（28）日登場，台北市長蔣萬安致詞時強調接觸與對話，表示盼台海繁榮與和平；上海市長龔正則歡迎台灣人多到中國，實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情。對此，陸委會則冷回，「既然要說一家親，就不要機艦擾台，不要文攻武嚇」。





蔣萬安今赴上海，在雙城論壇致詞時稱「雙城好，兩岸好」，盼台海不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮，並相信「接觸」比「牴觸」好，「對話」比「對抗」好，「了解」比「誤解」好，「互動」比「衝突」好。他今天致詞還提到「民國」、五四運動與民主等詞語。



龔正致詞表示，上海將以最大的誠意歡迎台灣人來走走看看，了解中國、認識上海，實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情。



針對雙城論壇台北、上海2市長相關，陸委會今下午回應，「既然要說一家親，就要互相尊重，不要機艦擾台，不要文攻武嚇。」





