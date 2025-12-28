雙城論壇上海市長稱一家親 陸委會：那就別文攻武嚇

（中央社記者廖文綺台北28日電）雙城論壇今天在上海舉行，上海市長龔正致詞說，歡迎「台灣同胞」實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情，台北市長蔣萬安則盼未來談起台灣海峽是繁榮與和平。陸委會今天對相關言論表示，既然要說「一家親」，就不要文攻武嚇。

雙城論壇今天登場，上海市長龔正在致詞時說，「兩岸同胞」血脈相連、命運與共，常來常往、走近走親，是「兩岸同胞的共同願望」，歡迎「台灣同胞」實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情；台北市長蔣萬安致詞則說，盼望不久的將來，當大家談論起台灣海峽時，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。

有媒體提問陸委會，對於相關政治語言及龔正所提兩岸「血脈相連」有何看法，以及是否符合市政交流宗旨。

陸委會表示，「既然要說一家親，就要互相尊重，不要機艦擾台，不要文攻武嚇」。

在雙城論壇登場前，陸委會副主委兼發言人梁文傑26日表示，共機擾台現在幾乎變成常態，引起台灣人民非常大的反感；如果蔣市長到上海可以表達的話，或者他願意表達的話，「我想這個一定會受到台灣人民的歡迎」。

蔣萬安今早出訪前在松山機場接受媒體提問，有記者提到陸委會這項建議，以及民進黨籍台北市議員簡舒培評述蔣萬安是選後失憶，蔣萬安對此僅表示：「我的立場非常清楚，始終如一」。（編輯：邱國強）1141228