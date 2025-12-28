雙城論壇上海市長龔正再提「兩岸一家親」 喊盼台灣同胞多來大陸看看

2025雙城論壇的主論壇，今（28）日上午在中國上海登場，台北市長蔣萬安一日來回、快閃上海與會。上海市長龔正出席活動表示，今年以「科技改變生活」為主題，希望兩市加強優勢互補，偕手提升兩市數位能力。最後還提到「兩岸同胞血脈相連」，希望台灣人能多來大陸走走看看，「實地感受兩岸一家親的親情與溫情」。

上海市長龔正表示，雙城論壇是上海與台北協手合作的重要平台，見證了雙城跨越海峽、歷經風雨的深厚情誼。15年來兩市累計簽署了47項交流合作備忘錄，在各領域真誠交流，務實合作成效顯著。兩市政府在城市治理和民生保障上，不斷地推出惠民新舉措，為兩市市民提供了更多的生活便利和發展機遇。

龔正指出，今年雙城論壇以「科技改變生活」為主題，上海正在深化建設國際科技創新中心，積極打造具有全球競爭力的人工智能技術和產業創新高地。而台北擁有豐富的創新資源，蓬勃的科技產業，正在加快建設全球領先的AI智慧城市，希望兩市加強優勢互補，經驗互鑒，偕手提升兩市數位能力，賦能城市高品質發展。

最後龔正說，「兩岸同胞血脈相連、命運與共，常來常往、走近走親是兩岸同胞的共同願望，上海將以最大的誠意歡迎台灣同胞多來走走看看，更多的瞭解大陸、認識上海，實地感受兩岸一家親的親情與溫情」。他還說會為台胞、台企創造發展機遇，為眾多台灣青年提供廣闊舞台，「相信新時代是中華民族，也是兩岸同胞大發展、大作為的時代，只要一起努力奮鬥，一定能共創中華民族偉大復興的好未來」。

