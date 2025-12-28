雙城論壇上海登場蔣萬安致辭期盼兩岸和平繁榮 會中兩市簽署兩項交流合作備忘錄

▲2025上海臺北城市論壇上海舉行，台北市長蔣萬安出席並致辭。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】2025台北上海「雙城論壇」主論壇今日在上海舉行，台北市長蔣萬安一早自台北搭機出發，10點左右抵達上海直奔會場，10點左右抵達上海直奔會場，在論壇上致辭表達期盼與呼籲，「在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮」。會上蔣萬安代表簽署兩項交流合作備忘錄，「雙城論壇」舉辦至今雙方已經簽署了49項交流合作備忘錄。

2025臺北上海雙城論壇終於將在今天舉行，今年論壇的舉行是一波三折又備受矚目，也因為台北市發生張文隨機殺人案，致使原本預定前往上海三天的台北市長蔣萬安後來改為28日一天來回。此次主題聚焦「科技改變生活」，將談及AI科技等市政議題，同時蔣萬安也和上海市長龔正簽署兩項重要的MOU，水治理和職能培訓，此外大家也相當關注雙方是否會有新的兩岸論述。

主論壇活動11點展開，主題為「科技改變生活」，蔣萬安在開幕致詞時表示，當他搭機飛越台灣海峽，想起數百年來，海峽見證過先民橫渡黑水溝、二戰的殘酷及1949年兩岸人民的悲歡離合，也見證過兩岸的和平交流。他相信，大家更關心的，是未來雙城之間、甚至是海峽兩岸，將如何發展？

蔣萬安指出，「在台灣，有人支持我們對話，有人質疑我們交流；在大環境跌宕起伏的此刻，我們持續為了雙城論壇而努力堅持」。他表示，台北、上海兩市都會持續努力將「雙城論壇」繼續舉辦下去，因為「雙城論壇」代表很多民眾的心聲，接觸比抵觸好，瞭解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝動好，所以我們希望，只要雙城好，兩岸就會好！

蔣萬安懇切地呼籲，希望臺灣海峽不再有呼嘯與波濤，而是有和平與繁榮。透過此次的「雙城論壇」，兩市也有很多具體市政交流的各項計畫。不僅簽署的水治理以及職業培訓新的合作交流計畫書，也針對過去兩市年輕人羽球相互切磋，以及未來大家很期待小熊貓，讓血緣更新有更多實質的進展等等，都將這些簽署的MOU化作具體。

蔣萬安致辭時提到，前不久台北發生了不幸的「1219」隨機攻擊事件，造成社會的不安。城市的確存在風險。但是，案發當下，有民眾挺身而出、見義勇為，甚至不惜犧牲生命；事後市民熱誠捐輸，同心悼念，證明了城市的溫暖無所不在，令人非常感動。一個人本的城市，不是沒有危機發生，而是能應變的韌性城市。為政者的責任，是要降低風險，控管危機，守護人民，捍衛「人本價值」。

他表示，臺北跟上海都是多元包容開放的城市，也都是一流的大都會，今年是第16屆的「雙城論壇」，雙方持續針對很多的市政議題，彼此借鏡相互交流。

上海市市長龔正在開幕中表示，「雙城論壇」是上海台北攜手合作的重要平台，見證了雙城跨越海峽、歷經風雨的深厚情誼。今年的「雙城論壇」主要是分享AI應用的經驗與智慧，推動兩市政府在科技賦能城市治理、公共安全、社會民生等方面共用共贏。

▲2025城市論壇會上台北和上海兩市簽署了兩項交流合作備忘錄。

龔正表示，上海以最大的誠意歡迎台灣同胞多來走走看看，將以最優的環境、最好的服務，為廣大的臺胞創造發展機遇，為眾多台灣青年提供廣闊舞台。相信新時代是中華民族大發展、大作為的時代，也是兩岸同胞大發展、大作為的時代。

今年的「雙城論壇」開幕式上，兩市代表簽署兩項交流合作備忘錄，分別是「上海市與台北市推動水治理交流合作備忘錄」以及「上海市與台北市推動職業技能培訓經驗分享合作交流備忘錄」，希望這兩項合作加強台北跟上海兩座城市的合作（照片記者蔡叔涓翻攝）