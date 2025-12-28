雙城論壇上海行落幕 林奕華：行程豐富、賓主盡歡

由於晚間即將搭機返台，台北市副市長林奕華28日受訪時也替整個上海行做總結，她認為參訪行程非常豐富且緊湊，27日晚間台北與上海方的晚宴也是「賓主盡歡」，主論壇中簽署的2個MOU也促進兩市實質交流，未來也會持續與上海方討論。（丁上程攝）

一年一度的雙城論壇，今年由台北市副市長林奕華代替市長蔣萬安，率領台北團進行2天1夜的參訪行程。由於晚間即將搭機返台，林奕華受訪時也替整個上海行做總結，她認為參訪行程非常豐富且緊湊，27日晚間台北與上海方的晚宴也是「賓主盡歡」，主論壇中簽署的2個MOU也促進兩市實質交流，未來也會持續與上海方討論。

林奕華28日下午表示，這2天的行程可以說是非常的豐富且緊湊，台北團一下飛機後，沒有用餐就直接去看了浦東機場旁的市域機場聯絡線，體驗一下上海最新的捷運設施；接著就前往梅賽德斯奔馳文化中心，對於北市府自行營運的小巨蛋以及BOT的大巨蛋，所帶來的演唱會經濟是現階段非常重要的議題。

林奕華說，中山醫院的部分，也落實28日主論壇中，蔣萬安提到AI應用在醫療上，且最主要還是以人為本，怎麼樣能夠讓生命健康可以透過AI投入到醫療裡面，來讓人民的健康可以更受到市政相關的保護。

林奕華也提到27日上海方宴請台北團的晚宴，可以說是讓大家經歷到一個「賓主盡歡」的晚宴，讓兩個城市之間在蔣萬安執政的第3年，交流可以說是非常順利，怎麼樣如何未來可以來繼續的部分，也進行很多的討論。

