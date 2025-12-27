雙城論壇主論壇今登場！ 蔣萬安松山機場出發：聚焦市政議題

台北市長蔣萬安（前）28日到松山機場國際線搭機出訪2025雙城論壇 ，出發前受訪。（趙雙傑攝）

2025雙城論壇輪到上海方舉辦，台北市副市長林奕華代替市長蔣萬安昨（27日）率團先行前往上海；蔣於今（28日）一早從松山機場搭機出訪，他在受訪時表示，雙城論壇就是聚焦市政議題，也都依規定程序向中央申請，也是陸委會核准，並且樂觀其成。

蔣萬安今日出席上海論壇，搭機前台灣國等獨派人士踢館，批蔣萬安出席論壇是向陸方遞出投名狀，不過也被新黨副秘書長游智彬以「和平鴿」道具反擊嗆聲，最後游智彬被拉開。

針對台灣國抗議，蔣萬安在受訪時表示，雙城論壇行之多年，今年已邁入16年，就是聚焦在市政議題，市府也都依規定程序向中央申請，也是陸委會核准並且樂觀其成，他相信中央政府都不會認同這樣的說法。

媒體詢問針對陸委會副主委、發言人梁文傑說，如果到雙城論壇反映共機擾台一定會受台灣人民歡迎，北市議員簡舒培則批選後失憶；對此，蔣萬安回應，「我的立場非常清楚，始終如一。」

至於被問及會不會請上海協助要求小紅書配合台灣打詐？蔣萬安回應，「我在議會都表達過，該反應的我們會反應。」

有關昨日地震災情，蔣萬安表示，昨天第一時間即刻啟動應變應變機制，災害應變中心（EOC）也立即三級強化開設，各局處進駐，各區公所即刻回報狀況，也全面掌握，現在EOC也已經降為三級常態開設，掌握的相關災情就是停漏水、房屋毀損等39件輕微案件，昨天晚間第一時間即刻處理完畢，極少部分需要夜間施工擔心影響住戶，今早會處理完成，隨時掌握相關災情狀況。

另根據《中國時報》今報導提到，在雙城論壇召開前，台北市政府等主賓團昨先行抵達上海，並進行多地參訪與晚宴。據與會人士指出，實際交流早已先行啟動，尤其團內參加涉及科技業與醫療業特別多，甚至有些局處長就是醫生出身，「雙方已經早早聊得非常熱烈」，猶如分論壇已經提前開始。

