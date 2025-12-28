雙城論壇主論壇圓滿閉幕 蔣萬安3度喊話「繼續辦下去」

台北市長蔣萬安今早（28日）搭機赴上海參加雙城論壇主論壇活動，他在會後受訪時，3度對台灣及上海媒體表達「希望雙城論壇能持續辦下去」。蔣萬安重申，雙城論壇代表很多民眾的心聲，接觸比牴觸好，了解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝動好，「所以我們希望，只要雙城好，兩岸就會好。」

台北市長蔣萬安在雙城論壇主論壇圓滿閉幕後受訪。（中天新聞）

蔣萬安原訂昨天率台北團到上海出席雙城論壇，但受到北捷隨機殺人案影響留守台北市，因此改為今日當天往返，台北團則由副市長林奕華率隊，昨天先行抵達。

蔣萬安上午在雙城論壇主論壇開幕致詞時，提到雙城論壇也代表很多民眾的心聲，接觸比牴觸好，了解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝動好，「所以我們希望，只要雙城好，兩岸就會好。」下午主論壇圓滿落幕，蔣萬安受訪時表達感想。

台北市長蔣萬安（右）、上海市長龔正（左）就雙邊簽署交流協議時擔任監證人。（中天新聞）

面對上海媒體詢問，如何評價這次雙城論壇的結果，以及這次對上海的感覺？

蔣萬安直言，這次來上海的感覺就是1個字「快」，從台北起飛到降落，這個時程就相當於從台北坐高鐵到高雄差不多，也就是其實只要有心，兩座城市間的距離，甚至兩岸之間的距離可以很近。雙城論壇不僅促進兩市交流，更助兩市具體落實許多市政，「成果相當豐碩，今年第16屆，我們也希望繼續辦下去。」

蔣萬安在雙城論壇致詞。（中天新聞）

蔣萬安呼籲，希望台灣海峽不再有呼嘯與波濤，而是有和平與繁榮。透過今天雙城論壇，兩市也有很多具體市政交流的各項計畫，不管今天簽署的水治理以及職業培訓新的合作交流計畫書，也針對過去兩市年輕人羽球相互切磋，以及未來大家很期待小貓熊，讓血緣更新有更多實質的進展等等，都將這些簽署的MOU化作具體，成為市民生活當中一幕幕風景。

蔣萬安與台北團成員出席雙城論壇時合影。（中天新聞）

蔣萬安提到，兩市都會持續努力，將雙城論壇繼續辦下去。他重申，雙城論壇代表很多民眾的心聲，接觸比牴觸好，了解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝動好，「所以我們希望，只要雙城好，兩岸就會好。」

台北市長蔣萬安（右）、上海市長龔正（左）。（中天新聞）

蔣萬安強調，台北跟上海都是多元包容開放的城市，也都是國際一流的大都會，兩邊透過維持15年來，今年第16屆的雙城論壇，持續針對很多的市政議題，彼此借鏡相互交流。他堅定的立場都清楚表達，兩市都很希望雙城論壇持續這樣的精神辦下去。

台北、上海雙城論壇。（中天新聞）

