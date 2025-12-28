雙城論壇主論壇致詞 蔣萬安：盼兩岸不再是呼嘯與波濤

台北市長蔣萬安於雙城論壇主論壇致詞時表示，誠摯盼望與懇切呼籲，在不久的將來，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。（丁上程攝）

台北市長蔣萬安28日為了參加雙城論主論壇，於當日往返台北與上海。致詞時他以「4個比」、「上海小說《繁花》」、「五四運動」等為例，呼應雙城論壇「科技改變生活」主軸。最後他也向兩岸關係喊話，誠摯盼望與懇切呼籲，在不久的將來，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。

蔣萬安表示，這是他以台北市長身分第二次來到上海出席雙城論壇。來上海的途中飛越台灣海峽，不禁想起數百年來，海峽見證過先民橫渡黑水溝，見證過二戰的殘酷，見證過1949年兩岸人民的悲歡離合；見證過冷戰的緊張，見證過兩岸的和平交流，「我相信，大家更關心的，是未來雙城之間、甚至海峽兩岸，將如何發展？」

廣告 廣告

蔣萬安說，在台灣有人支持兩市對話，有人質疑我們交流；在大環境跌宕起伏的此刻，兩市依然為了雙城論壇而堅持努力，「因為我始終相信，接觸比牴觸好，對話比對抗好，了解比誤解好，互動比衝動好。」只要雙城好，兩岸就好，所以他再次來到上海。

蔣萬安也舉例，長篇小說《繁花》的作者金宇澄說：「在上海，各種奇談怪論歷來都可以被允許。五花八門的內容，都可以掛在上頭。」台北也是如此，甚至有過之而無不及。多元開放，海納百川。雙城論壇也因此成了兩岸之間至今僅有的官方對話平台，彼此交流，相互借鏡。

蔣萬安說，這次雙城論壇的主軸是「科技改變生活」，很多人以為，當科技走到了AI時代，人的角色會越來越淡泊。但他認為恰恰相反，事實上城市治理的一切，更要珍視「以人為本」的核心價值。身為台北市長，他念茲在茲的是科技如何更貼近人，更貼近城市裡每一位市民朋友。 蔣萬安在舉例，民國8年的「五四運動」，喊出「德先生」、「賽先生」，喚起了華人世界對這兩大議題的追索。從現代來看，賽先生就是科技與AI；從文化來看，德先生就是「民為邦本，本固邦寧」；市政治理，就是要以人為本，「服務市民」、「貼近市民」、「尊重市民」。

蔣萬安強調，不管德先生或賽先生，最終都是要「以人為本」，這個「人」不是集合名詞，而是落實到「每個不同的人身上」。談民主、談科學、談市政、談治理，如果只注意百分比的大多數，那是施政的高度；如果關注到百分比的個位數、小數點，那是施政的溫度。「擘畫建設的高度，是市長的職責所在；確保施政的溫度，則是政治人物的良知所在。」

蔣萬安說，今天晚間他又將飛越台灣海峽回到台北。西太平洋的海面上，仍然會有漁船捕魚，仍然會有商船行駛，他也會在班機上遇見經常往返兩岸的乘客，每個人都在為自己的生活打拚。但他也誠摯盼望與懇切呼籲，在不久的將來，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。

【看原文連結】