雙城論壇主論壇落幕 蔣萬安受訪3度表達「繼續辦下去」

雙城論壇主論壇落幕後，台北市長蔣萬安也於現場接受訪問，他3度表達「希望雙城論壇續辦」立場，也表示雙城論壇也代表很多民眾的心聲，接觸比牴觸好，了解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝動好，「所以我們希望，只要雙城好，兩岸就會好。」（丁上程攝）

台北市長蔣萬安28日從台北搭機前往上海，參加雙城論壇主論壇活動。會後受訪時，他也3度對台灣及上海媒體表達「希望雙城論壇能持續辦下去」並延續主論壇致詞的內容，表示雙城論壇也代表很多民眾的心聲，接觸比牴觸好，了解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝動好，「所以我們希望，只要雙城好，兩岸就會好。」

蔣萬安表示，主論壇中他懇切地呼籲，希望台灣海峽不再有呼嘯與波濤，而是有和平與繁榮。透過今天雙城論壇，兩市也有很多具體市政交流的各項計畫，不管今天簽署的水治理以及職業培訓新的合作交流計畫書，也針對過去兩市年輕人羽球相互切磋，以及未來大家很期待小貓熊，讓血緣更新有更多實質的進展等等，都將這些簽署的MOU化作具體，成為市民生活當中一幕幕風景。

蔣萬安說，兩市都會持續努力，將雙城論壇繼續辦下去，他也提到雙城論壇代表很多民眾的心聲，接觸比牴觸好，了解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝動好，「所以我們希望，只要雙城好，兩岸就會好。」

蔣萬安強調，台北跟上海我們都是多元包容開放的城市，也都是國際一流的大都會，我們透過維持15年來，今年第16屆的雙城論壇，持續針對很多的市政議題，彼此借鏡相互交流。他堅定的立場都清楚表達，兩市都很希望雙城論壇持續這樣的精神辦下去。

面對上海媒體詢問如何評價這次雙城論壇的結果，以及這次對上海的感覺，蔣萬安則直言這次來上海的感覺就是1個字「快」，從台北起飛到降落，這個時程就相當於從台北坐高鐵到高雄差不多，也就是其實只要有心，兩座城市間的距離，甚至兩岸之間的距離可以很近。雙城論壇不僅促進兩市交流，更助兩市具體落實許多市政，「成果相當豐碩，今年第16屆，我們也希望繼續辦下去。」

