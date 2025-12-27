雙城論壇今明登場！林奕華帶120人團出發上海 將簽2項MOU

北市副市長林奕華。資料照片。陳品佑攝



雙城論壇今（12/27）、明（12/28）登場，台北市副市長林奕華今早代表市長蔣萬安先率領120團出發前往上海，蔣萬安將在28日參加主論壇。林奕華在桃園機場受訪表示，這次將透過主、分論壇形式在許多議題交換兩市經驗，互相學習發展，謀求兩市人民未來更好的願景。

林奕華在桃園機場受訪表示，今明雙城論壇主題是科技改變生活，主要會簽兩個合作備忘錄（MOU），與水治理以及職能培訓交流有關，分論壇則是針對科技醫療、軌道交通及樂齡健康等議題，互相交換經驗，也會考察上海捷運聯絡線、演唱會經濟與水治理等相關部分。

林奕華說明，這兩天行程非常豐富，希望在交流過程中，讓第16年的雙城論壇持續互相學習。

林奕華提到，這次出訪約有120人員參與，議會包括議長戴錫欽與10名議員，市府方面，市長蔣萬安明天抵達，以及她、秘書長、副秘書長、13名局處首長和相關同仁、學者專家，透過主論壇和分論壇，在多元主題上交換兩市的經驗，互相學習與發展，思考如何為兩市人民謀求未來更好的願景。

林奕華今天上午8時許率主團出訪上海，抵達上海後將搭乘並參訪市域機場聯絡線，後續依序參訪梅賽德斯奔馳文化中心、中山醫院、徐匯濱江西岸夢中心。

蔣萬安28日上午7時將在松山機場搭機前往上海，林奕華將和蔣萬安會合，一起出席10:40-11:00上海市政府會見，11:00-12:15出席「2025台北上海城市論壇」主論壇。蔣萬安預計當天18:20搭機返抵台灣。林奕華則會在主論壇結束後，14:00-14:30前往分論壇致意，結束後還會參訪上海動物園、出席台北市政府與台商座談餐會，並在晚間21:45搭機返抵台灣。

