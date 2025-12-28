雙城論壇今登場 作家曝上海城市更新計畫 喊話蔣萬安：該相互學習

台北市長蔣萬安今（28）日上午搭機抵達上海，參加雙城論壇主論壇活動。作家「漂浪島嶼」認為，台北上海雙城論壇，政治意義大於城市交流，常常是互來互往，各自宣傳，但若真要雙城交流，就該相互學習，相互借鏡，見長補短。

「漂浪島嶼」今在臉書指出，上海2023年推動新的城市更新計畫，全上海規劃46個區塊，進行更新，目標是二舊一村，針對二級舊里與城中村，進行拆除改建；1900年代開始，上海就是個工業城市，城市中有大量勞工居住，1950年代，蓋有許多工人樓，多數是共用廚衛，房屋老舊，居住環境不佳，成為等待更新的二級舊里。

「漂浪島嶼」表示，城中村是原有的老舊社區，在周遭興建新大樓後，被圍在樓群中的舊聚落，形成城中有村的樣貌，問題是污排道路系統缺乏，公共設施落後，住宅與小工廠混雜，公共安全有疑慮，需要等待改建；上海城市更新，好的一面採取「原拆原建」，就是舊房原地拆除，新大樓原地興建，並且「拆一換一」，政府設計大小房型，讓舊居民幾乎是有一房換一房。

「漂浪島嶼」指出，在台灣，都更標榜一坪換一坪，但是新舊房價換算，舊居民還是要高額背債，於是形成舊居民付不出貸款，最後新屋被法拍，或是破房總比失家好，全力反對都更，但是上海都市更新，開發商不是只算付錢賣地，必須把開發整體利益，計算到舊居民換屋價格裡，加上國家補助，真正可以作到一戶換一戶，讓老居民集中大樓合住一起，並且已有入住實例。

至於壞的一面，「漂浪島嶼」則點出城中村外來人口的迫遷問題，因上海登記人口2300萬，但是實際生活人口，超過4000萬，其中許多沒有戶口的居民，就集中居住在城中村，因為舊居民搬遷到新樓，就將舊房租買給外來人口，現今無戶口的城中村居民，面對城市更新，無法獲得拆一換一的條件，甚至因為城中村拆除，根本在上海無法落足，連帶家庭、工作都失去，所以更新拆除計畫，面臨激烈拒遷擋拆事件。

不過上海並不是城市全部都更新，「漂浪島嶼」提及，房屋多到作不到，所以保留有一級舊里，就是具有歷史文化價值的老城區里弄，進行保存與改造工程，維持原有生活空間態樣，但是進行公共建設修建，提升居住品質。

「漂浪島嶼」認為，台北一直有社子島開發爭議，可以參考上海一級舊里的做法，視為具有歷史文化價值的老台北里弄，不採全面拆除，而是提升公共建設的發展模式。

