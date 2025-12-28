即時中心／林韋慈報導

台北市長蔣萬安今（28）日抵達上海，參與「雙城論壇」，預計以一日快閃行程，與上海市長龔正會面。此次論壇主題聚焦「科技改變生活」，不過龔正在談話中多次提及「台灣同胞」、「兩岸一家親」等統戰語言，引發外界批評，質疑再度「吃台灣豆腐」。上海市臺灣同胞投資企業協會會長張簡珍也於今日受訪。

對於兩岸交流，張簡珍今（28）日時受訪時表示，她非常希望自己的故鄉一切都好。她提到，昨日台灣發生地震，讓她「心都糾在那邊」，並強調每當台灣需要幫助時，「我們每一次都是捐款」，包括先前花蓮地震的多次捐助。她說，即便人在中國工作，仍必須為故鄉貢獻，希望台灣能永遠繁榮、平安。

不過，當記者提問表示，若希望海峽之間不要有喧囂與波濤，但目前看到的卻多是解放軍軍事行動，是否是在向解放軍喊話時，張簡珍回應稱「倒不是」。她表示，若台灣能釋出多一些善意，並稱「是台灣自己、台灣的領導人先挑釁」，強調兩岸要和平，必須透過溝通與對話。

記者隨後追問，當共機、軍艦頻繁經過她的家鄉時，是否仍能被視為善意與和平的表現？對此，張簡珍未正面回應，僅轉身快步離去，口中簡短道謝。

原文出處：快新聞／雙城論壇今登場！台商遭問「和平是否對解放軍喊？」 冷回：自己要挑釁中國

