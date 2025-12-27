雙城論壇今登場！林奕華率主團出發「謀兩市人民願景」 蔣萬安行程曝光

記者陳思妤／台北報導

雙城論壇今（27）、明（28）日登場，由於日前台北才發生隨機砍人案，台北市長蔣萬安只參加28日主論壇，並在當天往返上海、台北。台北市副市長林奕華今天一早率領主團出訪，受訪時透露這次訪團有120人，透過主論壇、分論壇在多個主題交換兩市經驗，謀兩市人民未來更好的願景。而主團以及蔣萬安這兩天的行程也曝光。

雙城論壇今明兩天登場，蔣萬安今天坐鎮台北市但並沒有公開行程。28日上午7點他將在松山機場搭機前往上海，接著10:40-11:00上海市政府會見，11:00-12:15出席「2025台北上海城市論壇」主論壇；當天18:20就會搭機返抵台灣。

林奕華今天則在上午8時許就率主團出訪上海，抵達上海後將搭乘並參訪市域機場聯絡線，接著依序參訪梅賽德斯奔馳文化中心、中山醫院、徐匯濱江西岸夢中心。28日林奕華將和蔣萬安會合，一起出席10:40-11:00上海市政府會見，接著參加11:00-12:15出席「2025台北上海城市論壇」主論壇。

而在主論壇結束後，林奕華28日14:00-14:30 將前往分論壇致意，結束後還會參訪上海動物園、出席台北市政府與台商座談餐會，並在21:45搭機返抵台灣。

林奕華今天在桃園機場受訪時表示，這次雙城論壇主題是科技改變生活，會簽兩個MOU，與水治理以及職能培訓交流有關，分論壇主要是針對科技醫療、軌道交通以及樂齡健康這幾個議題互相交換經驗。她說明，希望考察的項目包括捷運聯絡線、演唱會經濟等等、水治理等等，兩天行程非常豐富，希望在交流過程中，讓第16年的雙城論壇持續互相學習。

林奕華也提到，這次有120位人員參與，蔣萬安會在明天抵達，訪團成員包括台北市議長戴錫欽以及10位議員，還有台北市政府秘書長李泰興、副秘書長俞振華以及13位首長和相關同仁、學者專家，透過主論壇、分論壇在多個主題交換兩市經驗，看有什麼可以學習發展，謀兩市人民未來更好的願景。

