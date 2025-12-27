雙城論壇今登場 林奕華：一定每年辦

2025上海雙城論壇前，台北市副市長林奕華27日代表市長蔣萬安率北市團抵達上海，上海方由上海市台辦主任金梅、副主任李驍東及上海市政府副祕書長朱民接機。

對於公務員赴陸需報備是否影響未來雙城論壇舉辦？林奕華說：「雙城論壇已經第16年了，一定是長長久久每年舉辦。」隨後北市團一行人前往梅賽德斯奔馳文化中心、復旦大學附屬中山醫院參訪，了解上海大型場館經驗及上海智慧醫療成果。

林奕華27日中午率北市團抵達上海，被問及公務員赴陸報備，是否會影響到未來雙城論壇舉辦？她表示，雙城論壇已經舉辦第16年了，一定是長長久久每年舉辦。

北市團成員隨後前往以飛碟狀外觀聞名的梅賽德斯奔馳文化中心參訪。梅奔中心前身為2010年上海世博文化館，世博結束後改由梅賽德斯奔馳冠名，場內總共可容納1.8萬名觀眾，是全世界巨星舉行演唱會的熱門地點。

林奕華參訪時提到，台北市得靠大巨蛋與小巨蛋一同帶動演唱會經濟，除了參考梅奔中心的營運，也要看如何將演唱會經濟和市政結合，包含觀光、餐飲、住宿等面向，來達到最大的效應。

隨行的台北市議會議長戴錫欽也表示，跨年馬上就要到了，台北市政府周遭不管是大巨蛋也好，還是市政府的跨年倒數，101大樓的煙火等，人流絕對會比平時多很多；各個不同場館有其優缺點，大家互相學習借鏡。

北市團隨後參訪復旦大學附屬中山醫院「元醫學實驗室」，過程中林奕華數度針對病歷智能化、數據化，以及智慧病房設備即時掌握病患狀況等新科技提問，對上海科技醫療的進步相當感興趣。

雙城論壇28日召開前，台北市政府等主賓團27日先行抵達上海，並進行多地參訪與晚宴。據與會人士指出，實際交流早已先行啟動，尤其團內參加涉及科技業與醫療業特別多，甚至有些局處長就是醫生出身，「雙方已經早早聊得非常熱烈」，猶如分論壇已經提前開始。

另更透露，由於北市府相當重視演唱會經濟等相關發展，加上雙方政府對口單位都在參訪現場，27日在梅賽德斯奔馳文化中心特別引起關注與討論。例如了解到上海先進的硬體設施，以及獨具巧思、會幫演唱會歌手安排的特別看板與打卡行銷等策略。