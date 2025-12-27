雙城論壇低調登場 民眾樂見觀光交流

台北上海雙城論壇28日將登場，開幕式與主論壇場地的「世界會客廳」門口與周邊，直至27日下午都未布置任何標誌與看板，相當低調。（吳泓勳攝）

2025年台北上海雙城論壇28日正式開幕，現場觀察上海舉辦氣氛，仍維持低調，直至27日下午，作為開幕式與主論壇場地的「世界會客廳」門口與周邊，都未布置任何標誌與看板，但周邊維安警力卻已到位。去年上海方面曾拋出擬開放團客到台灣旅遊，多位上海民眾表示仍樂觀期待，希望能前往台灣觀光，尤其臨近年底更會讓人想起台北101煙火，也認為無論兩岸情勢如何，民間與城市交流總是必須。

今年雙城論壇多番周折之下，終在年底前成功舉辦，卻又遇到1219中山站隨機砍殺事件，台北市長蔣萬安為了坐鎮北市，導致赴上海參加雙城論壇時間再壓縮、成為單日往返。

作為28日台北市政府與上海市府雙城官員會見與開幕式場地的「世界會客廳」，整體安排也同樣趨於低調，周邊馬路與門口，直到27日下午都未見有任何雙城論壇的宣傳旗幟與看板，僅在入口柱拉起阻擋紅索，詢問路過的民眾都表示，不知道有舉辦此活動。

但在維安準備上卻不馬虎，記者觀察到27日下午時分，「世界會客廳」大樓兩側，已部署多名警力警車盯哨巡查。對面安排台北市政府主賓居住的茂悅酒店，門口則停放了一輛救護車待命。

到上海發展近20年的李先生表示，他對兩岸關係了解不是很深，只知道民進黨政府對大陸並不友善，但說到底兩岸還是一家，城市與民間交流應該多鼓勵，「只要彼此經常有來有往，關係總是會好點。」

此外，去年上海市政府赴台參加雙城論壇時，曾拋出研擬開放赴台團客遊的利多。但伴隨兩岸關係更趨低迷，時隔一年仍不見突破。帶著一家出遊的趙先生表示，自己學生時代跟朋友去過台灣，直到現在娶妻生子，卻一直未再去過，認為開放觀光對兩岸都有好處，尤其快到年底，會想去看一看台北101的跨年煙火。

另有上海黃姓民眾認為，現在大陸觀光做得很好，其實光是國內景點就很豐富玩不完，只是對台灣寶島，大家會有個小時候課本裡的期待，仍希望能去走走看看。