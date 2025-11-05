雙城論壇何時舉辦？ 蔣萬安給答案：按照往例是年底
〔記者孫唯容／台北報導〕上海雙城論壇原定今年9月25日舉辦，不過雙方要簽訂的合作備忘錄(MOU)中有關技職教育交流的部分，中央對於內容有疑慮，因此讓論壇舉辦時間延後。蔣萬安今(5)日表示，按照往例應是在年底舉辦，目前正持續與上海方面溝通協調，且雙城論壇已經辦了15屆，希望能按照往例維持城市交流。
今年台北上海雙城論壇因為兩市原預計要簽訂的技職教育交流MOU，其中條文在送中央陸委會及勞動部核備時，部分條文有疑慮，涉及需修正的內容超過二分之一，因此決定將舉辦時間延後。
蔣萬安今上午進入議會專案報告，會後接受議員質詢。國民黨議員曾獻瑩詢問，目前雙城論壇是否有相關進展？蔣萬安強調，目前市府團隊「持續跟上海方面溝通協調，希望能夠成行」，且雙城論壇過去已舉辦15屆，希望能夠按照往例，持續推動兩市之間的城市交流。
蔣萬安也說，有關勞動、水治理等項目的MOU，「中央後來陸續都有同意」目前已非卡關主因。台北市副市長林奕華也補充，因部分文件修正比例超過內政部規定門檻，因此需重新啟動審查程序。
至於今年雙城論壇何時舉辦？蔣萬安則表示「按照往例大概是在年底」，雖然過往多數都是在7、8月舉辦，但也有到年底才舉辦的狀況，今年應該會是年底舉辦，細節仍在協調中。
