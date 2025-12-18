雙城論壇倒數與宋濤會面？ 蔣萬安：還在做最後確認

台北市長蔣萬安18日被問及，預計會與哪些層級的官員見面，會跟大陸國台辦主任宋濤會面嗎？蔣萬安表示，現階段還在做最後的確認，包括行程等細節，確認後會再公布。（陳俊吉攝）

台北、上海雙城論壇確定27、28日登場，依例輪由上海市主辦，台北團預計於12月27日至28日出訪上海並出席論壇。台北市長蔣萬安18日被問及，預計會與哪些層級的官員見面，會跟大陸國台辦主任宋濤會面嗎？蔣萬安表示，現階段還在做最後的確認，包括行程等細節，確認後會再公布。

蔣萬安今出席2025 GAMFORCE 電競嘉年華開幕記者會，會前被問及這次雙城論壇預計會見到哪些層級的高層，會跟宋濤見面嗎？蔣萬安表示，現階段還在做最後的確認，包括行程等細節，確認後會再對外公布。

【看原文連結】