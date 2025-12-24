雙城論壇傳上海方盼表態「友中」 蔣萬安：雙城好、兩岸好

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝

2025台北、上海城市論壇（雙城論壇）預計27日、28日登場，本次依慣例輪到上海市舉行，但因遇到19日發生的隨機攻擊事件，台北市長蔣萬安改成僅28日出席主論壇，有週刊報導，上海盼蔣萬安表態「友中」，市府內也曾為了是否停辦激辯，最後仍由交流派勝出。蔣今（24日）被問到是否本次雙城論壇維持「雙城好、兩岸好」基調，他表示，基本上，就是「雙城好、兩岸好」，希望能夠持續維持兩市之間各方面的市政交流。

蔣萬安上午出席台北市議會第14屆議員就職三週年——愛心3C設備捐贈曁慈善義買、毛孩送養活動，會前被媒體堵訪，媒體提問，今年雙城論壇只剩一天，上海方的態度如何？本次論壇是否維持之前「雙城好、兩岸好」基調？蔣萬安回應，基本上，雙城論壇維持15年，一直以來就是進行兩座城市市政的交流。

蔣萬安說，那這次也是因應1219事件發生之後，接下來台北市各項大型活動確保各項的維安部署到位。所以，這次為期兩天的雙城論壇活動，他會出席28日上午的主論壇，基本上就是「雙城好、兩岸好」，希望能夠持續維持兩市之間各方面的市政交流。

台北市副市長林奕華被問到上海方對於蔣萬安改成僅出席雙城論壇一天，她指出，因為這次大家也知道台北發生了這樣子的憾事，所以蔣萬安能坐鎮台北市的角色，當然很重要。

林奕華提到，但因為雙城論壇又進行了15年，當然想辦法看怎麼樣能夠取得上海方理解，其實上海方都很能理解，蔣萬安在這時做出如此兼顧的做法。

