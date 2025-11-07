雙城論壇傳12/25登場 北市府回應了

台北市長蔣萬安日前透露雙城論壇預計年底舉辦。（圖：臉書）

原定9月登場的「雙城論壇」由於備忘錄（MOU）內容審查問題而延後，外界關注何時將舉辦。對此台北市長蔣萬安日前透露，論壇預計將於年底舉行，參考過去也曾在12月舉辦的情況。有媒體報導指出，可能時程落在12月25日至27日，北市府今天（7日）回應，目前行政細節尚未定案，待確認後會再對外公布。

今年雙城論壇原計畫於9月25、26日舉行，卻在活動前夕因MOU審查未完成而被迫延期。副市長林奕華證實，延宕主因是陸委會針對MOU內容提出大幅修正，修正比例超過三分之二，依規定必須重新走簽核流程，導致北市府決定延後舉辦時間。蔣萬安強調，目前仍與上海方面積極溝通，MOU中有關勞動、水治理等項目，中央已陸續核可。

對於論壇舉辦進度，陸委會副主委梁文傑表示，MOU部分中央審查已完成，後續主要關注行程安排。他強調政府立場是「以協助為原則」。至於外界關心陸方是否會要求蔣萬安政治表態，梁文傑指出，若有相關期待並不意外，並提到國民黨副主席蕭旭岑先前已在與國台辦主任宋濤會面時釋出善意，陸方或許也希望蔣萬安能順應新的交流氛圍，相信他能以智慧回應。