雙城論壇傳12/25登場！ 北市府：行政細節尚未定案

台北市 / 綜合報導

一年一度的「台北上海雙城論壇」原本規劃9月在中國上海舉行，但是因為MOU內容問題延遲，外界關注何時將會舉辦，對此，台北市長蔣萬安有最新回應。

蔣萬安透露，雙城論壇預計將於年底舉行，參考過去也曾在12月舉辦的情況，有媒體報導指出，可能時程落在12月25日到27日，對此，台北市政府表示，相關行政細節目前還未定案，如果有確定的答案會再向外界說明。

