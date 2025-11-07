雙城論壇傳12/25登場 蔣萬安：仍須跟上海協調

（中央社記者陳昱婷台北7日電）媒體報導，2025台北上海城市論壇將在12月25日到27日舉辦。台北市長蔣萬安今天說，時間還沒有定，要跟上海持續協調，但一定會秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則舉辦。

蔣萬安出席Pinkoi瘋設祭開幕記者會前被媒體堵訪表示，雙城論壇的時間都還沒有訂，需要跟上海方持續協調，但市府一定會秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則，朝能順利成行的方向來規劃。

蔣萬安日前赴台北市議會專案報告時說，雙城論壇時間點照往例會落在7、8月或年底，仍是朝著舉辦的方向努力，不辦目前不是選項之一。台北市副市長林奕華則說，要與上海簽訂的合作備忘錄經中央指導調整後，要先跟上海磋商，再跟中央確認。

此外，媒體報導，輝達Nvidia執行長黃仁勳將在今天下午抵台，明天參加台積電運動會。對於是否會與黃仁勳見面，蔣萬安今天未正面回覆，僅重申希望在下週跟新光人壽就北投士林科技園區T17、T18基地完成合意解約程序。

至於為何堅持要求輝達在台設立分公司，蔣萬安說，站在台北市的立場，當然希望輝達選擇在台北設立分公司，不管對整體產業發展還是稅收都能帶動提升效果，而據他了解，輝達正在研議中。（編輯：方沛清）1141107