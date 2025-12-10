雙城論壇傳27、28日登場 北市府：依規定辦理中

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北10日電）國民黨台北市議員曾獻瑩今天表示，今年雙城論壇已敲定27、28日舉行。台北市政府表示，相關作業已進入最後行政確認階段，一切都依相關規定辦理中。

2025台北上海城市論壇輪到上海方舉辦，台北市政府原先向中央申請9月25日由蔣萬安率團赴上海、隔天參與雙城論壇，市府卻在9月22日宣布，以「辦得早不如辦得好」為重，決定此次雙城論壇不在9月舉行。

曾獻瑩今天發布新聞稿表示，今年雙城論壇已敲定在27日與28日舉行，顯示市府推動交流的作業正穩健進行，但安排在週末且僅兩天一夜，時程被迫大幅限縮，可能影響參訪品質與成果，反映是政治干擾的結果，相當可惜。

北市府表示，今年度的雙城論壇已進入最後行政確認階段，一切都依相關規定辦理，待確認後再向大家說明具體安排。（編輯：蕭博文）1141210