雙城論壇僅2天1夜？藍批政治干擾 綠：上海方卡關

台北市 / 綜合報導

2025雙城論壇原定9月舉行，因為MOU簽訂問題臨時喊卡，如今國民黨台北市議員曾獻瑩也透露，預計將在12月27日和28日週末兩天舉行，儘管北市府尚未證實，但由於論壇時間從以往的三天壓縮成兩天，藍營議員批評是政治干擾下的結果，但綠營議員也反批，從頭到尾都是上海方在阻擋。

主持人(2023.8.30)說：「握手合影，我們共同紀念這一刻。」台北市長蔣萬安和中國上海市長龔正台上一同自拍留念，雙城論壇時隔2年輪到上海主辦，原定9月登場卻因為MOU簽訂問題臨時喊卡，如今國民黨市議員也透露，雙城論壇已經敲定將在12月27日和28日舉行。

台北市議員(國)曾獻瑩說：「雙城論壇過去都是在週間舉行，改到週末進行，交流大打折扣，未來在這種政治氛圍跟干擾的情況下，要盡量避免。」儘管台北市府尚未鬆口證實，只強調已經進入最後行政確認階段，一切也都依相關規定辦理。

攤開過往論壇舉辦時間，去年12月在台北以及前年8月在上海都是一連進行3天，至於2020-2022年間則是因為疫情改為線上交流，曾獻瑩指出就是因為MOU審查遲遲未能通過才改在年底周末舉行，時間還從三天兩夜壓縮成兩天一夜。

台北市議員(民)簡舒培說：「本來九月要舉辦，當時中央政府不管是MOU，或者是簽證，其實都已經給了，那時候MOU送到上海去，上海一直沒有確定的回應，這才是最關鍵的理由。」本來9月要舉辦，當時中央政府不管是MOU或者是簽證其實都已經給了，那時候MOU送到上海去，上海一直沒有確定的回應，這才是最關鍵的理由。

台北市議員(國)柳采葳說：「雙城論壇從三天改成兩天，其實時間不是最關鍵的，重點是在於交流的內容是否扎實，互動是否有意義。」藍營議員也跳出來打圓場，強調成效取決於交流品質，雙城論壇時間尚未有定論，但已經在議會掀起新一波爭論。

