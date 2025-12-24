雙城論壇前傳喜訊！上海小貓熊最快明年2月落腳台北

台北與上海去年底在雙城論壇簽署《小貓熊物種交流合作備忘錄》，將以黑腳企鵝交換上海動物園的小貓熊，圖為雲南的小貓熊。（中新社）

台北上海雙城論壇將在27、28日於上海登場，去年兩邊簽訂合作備忘錄（MOU），台北市立動物園將以黑腳企鵝和上海動物園交換小貓熊，其進度備受關注。台北市立動物園24日表示，目前個體都已選好，就僅缺雙方談妥檢疫文件的臨門一腳，會持續與上海方協商，最快有望小貓熊在明年2月順利落地台北。

去年台北市立動物園與上海方簽署合作備忘錄，將以黑腳企鵝和上海動物園交換小貓熊，今議會教育委員會審查動物園預算，國民黨台北市議員秦慧珠問及，目前動物交換的進度。

廣告 廣告

將赴上海的台北市立動物園發言人曹先紹表示，目前雙方個體都已選好，合作協議也都簽完，只是差雙方談妥檢疫文件，包括檢疫條件跟檢疫證明，會持續協商希望能夠盡快達成共識，一達成動物就可以立刻進檢疫程序安排盡快落地台灣。

曹先紹表示，重點是開出的條件雙方都要可行，比如當時跟日本談要引進狐蝠，園方檢疫條件是所有的「狐蝠」要打狂犬病疫苗，但日本政府認為當地並沒有爆發狂犬病，也不可能會有疫苗，所以最後也就沒順利成行。

曹先紹說，小貓熊的部分，官方的規定輸出方就要檢疫1個月，到達台灣以後還要再檢疫1個月，之後就會看個體狀況，安排好在遊客面前亮相，強調若順利談好文件，動物就可以立刻進檢疫，最快有望小貓熊在明年2月順利落地台北，模式跟大貓熊來台灣是一樣的概念。

更多中時新聞網報導

辛曉琪唱〈領悟〉思故友屠穎

Lulu再掌《紅白》強調主持不會3＋1

百年故宮挨批守舊 外籍遊客僅微成長