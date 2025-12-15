雙城論壇前再表態 蔣萬安：反對台獨、堅定捍衛中華民國

針對議員問是哪一國的台北市長，蔣萬安說反對台獨、堅定捍衛中華民國。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕雙城論壇12月27日、28日將於中國上海舉行，台北市長蔣萬安今在總質詢中，被議員楊植斗問到是哪一個國家的台北市長，以及台北市目前作為唯一在官方上有辦法跟對岸和平交流相處的機關，「大家長」如何詮釋九二共識？對此，蔣說反對台獨、堅定捍衛中華民國。

楊植斗表示，內政部長劉世芳曾說要讓賴清德當台灣國的主人，綠委王義川也說過「我就是台灣國立委，有錯嗎？」詢問蔣是哪一個國家的台北市長？以及台北市目前作為唯一在官方上有辦法跟對岸和平交流相處的機關，身為台北市的大家長，如何詮釋九二共識？

蔣萬安說，他已表達過很多次，自己一貫立場就是「反對台獨，堅定捍衛中華民國。」並強調，「我所認知的九二共識，就是符合中華民國憲法的九二共識」，能夠維持兩岸關係和平穩定，與民進黨所想的投降、被統一「完全不一樣」。

蔣萬安指出，立場其實很清楚，就是遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權，以及守護台灣民主自由。

