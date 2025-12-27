雙城論壇前夕再掀交鋒 國民黨團：賴清德對兩岸交流消極

照片來源：國民黨立法院黨團

針對行政院提出院版《兩岸人民關係條例》，規劃全面限制立法委員及公務員赴中國大陸交流，立法院國民黨團今（27）日發布新聞稿強烈批評，指總統賴清德及其政府連讓公務員前往中國大陸「看看」的勇氣都沒有，形同全面管制兩岸交流，這是台灣人民的不幸。

國民黨團表示，若與過去前總統陳水扁時期相比，賴清德的作法「連陳水扁都不如」，陳水扁任內推動小三通、包機直航，如今賴政府卻以修法方式限制交流，質疑此舉已是邁向獨裁的開始。國民黨團也質疑，若未來連瀏覽中國社群平台都需翻牆，是否將回到過去國人赴陸須經香港、日本或韓國中轉的年代，批評賴清德「活成自己最討厭的樣子」。

國民黨團指出，明（28）日即將舉行的台北—上海雙城論壇，在民進黨政府多方限制下，被迫延至年底、縮短時程舉辦，認為此舉凸顯賴清德對自身施政缺乏信心，也顯示其對兩岸交流的消極態度。

國民黨團進一步表示，過去是中國大陸限制民眾出國交流，如今卻變成自稱自由民主的台灣開始「鎖國」。黨團強調，唯有透過實質交流，才能降低敵意、避免誤判、增進互信與溝通，並反問賴清德，若對自己領導下的中華民國有信心，為何害怕交流。

此外，國民黨團也提及，過去曾揭露全台層級最高的共諜案件出自總統府，直指就在賴清德身邊。國民黨團質疑，在推動立法限制立委及公務員赴陸之前，賴清德是否應先清查總統府內的共諜問題，並向國人說清楚是否已有相關政治責任與處置。

