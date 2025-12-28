雙城論壇前會見 龔正迎北市代表：蔣萬安是上海的老朋友

台北市長蔣萬安與上海市長龔正。圖為2023年雙城論壇。資料照片。



台北上海雙城論壇主論壇今天（12／28）舉行，登場前雙方代表先進行會面，台北市長蔣萬安會見上海市長龔正表示，面對面交流是任何東西都無法取代的，兩岸越困難，越需要溝通，盼一起努力，為兩座城市、也為兩岸和平穩定一起找出穩健的道路；龔正則回應，蔣萬安是上海的老朋友，兩岸同胞血脈相連，要和平、要發展、要合作、要交流，是兩岸同胞的共同心願。

龔正在雙方代表會見時表示，時隔兩年多再次在上海與蔣萬安會面，感到十分高興，並代表上海市人民政府，對蔣萬安及台北市代表團各位嘉賓的到來表示熱烈歡迎。龔正並介紹上海方面出席會見的成員，包括上海市政府常務副市長吳偉、市政府秘書長馬成雷、市政府副秘書長夏科家、市政府副秘書長朱明，以及市台辦主任金梅等人。

龔正表示，蔣萬安是上海人民的老朋友，前年曾親自率團赴上海參加雙城論壇，為推進兩市務實合作作出積極努力。他還提到，去年蔣萬安市長與台北市政府同仁，對上海市代表團赴台北參加雙城論壇，給予熱情周到的接待，對此再次表示感謝。

龔正指出，此次蔣萬安市長在行程安排十分緊張的情況下，仍專程率團來參加雙城論壇，上海方面也深切感受到蔣萬安市長對推進兩市務實合作、增進兩市民眾福祉所作出的積極努力與貢獻。

龔正表示，兩岸同胞血脈相連，要和平、要發展、要合作、要交流，是兩岸同胞的共同心願。他相信，這次雙城論壇將進一步促進上海與台北兩市合作，推動合作走深走實，實現優勢互補、合作共贏，進一步增進兩市民眾往來，深化情誼，也將為兩岸和平發展、融合發展作出新的貢獻。

