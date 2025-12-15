雙城論壇前被問「是哪國的台北市長？」蔣萬安：支持符合中華民國憲法的九二共識

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北上海雙城論壇將於27、28日在上海登場，兩岸交流與政治立場再度成為焦點。台北市長蔣萬安今（15）日於議會備詢時，面對議員楊植斗質詢「你是哪一個國家的台北市長？」明確重申反對台獨、堅定捍衛中華民國的立場，並強調自己支持的是符合《中華民國憲法》的九二共識，認為在憲法框架下，有助於維持兩岸和平與台灣民主。

面對議員楊植斗質詢「你是哪一個國家的台北市長？」，蔣萬安明確重申反對台獨、堅定捍衛中華民國的立場（圖／方炳超攝）

台北市議會今進行市政總質詢，國民黨議員楊植斗提及，民進黨立委王義川自稱「台灣國立委」，加上內政部長劉世芳曾表示「讓賴清德做台灣國的主人」，並當場詢問蔣萬安「你是哪一個國家的台北市長？」

對此，蔣萬安回應，「我已經表達過非常多次，我一貫的立場，就是反對台獨，堅定捍衛中華民國。」

楊植斗進一步指出，民進黨政府近來不斷以戰爭風險為由，強調國防預算與特別條例，形塑兩岸緊張氛圍，而「臺北市目前作為一個唯一在官方上面有辦法跟對岸和平交流相處的的一個機關」，蔣萬安是否如同王義川他們認為九二共識就是投降？



蔣萬安直言，「當然不一樣」，自己所認知的九二共識，就是符合《中華民國憲法》的九二共識，這樣的九二共識能夠維持和平穩定的兩岸關係，「我當然支持」，並強調這樣的立場。他也再次強調，「自己的立場始終很清楚，就是遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權，以及守護台灣的民主自由與法治。」

此外，針對中央政府以「打詐」為名，處理部分影音平台與社群媒體的作法，楊植斗質疑是否存在雙重標準，並點名包括小紅書在內的平台爭議，認為詐騙資訊在台灣社群平台同樣氾濫，卻未見一致處理，「他真的是防詐嗎?還是你覺得他就是一個政黨形態的考量？」

蔣萬安對此表示，「其實不要藉由打詐的名義，在操縱意識形態。」他指出，一開始看到中央說是打詐，就在好奇是否用一致的標準來處理台灣詐騙泛濫的涉惡群平台，後來中央政府又說沒有落地、沒有責任，而打詐成效，顯而易見，「金額詐騙案件數又是更多更高」。

