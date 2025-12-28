雙城論壇前7.0強震 蔣萬安曝台北市39輕微案件

27日深夜台灣發生7.0強震後，全台有感。台北市長蔣萬安今（28）日啟程前往上海參加雙城論壇前接受媒體採訪時表示，市府第一時間啟動EOC應變機制，掌握災情共39件輕微案件已全數處理完畢。同時針對台灣國抗議雙城論壇參與一事，蔣萬安強調依規定程序申請獲陸委會核准，政治立場始終如一。

蔣萬安前往上海前說明北市災情。（圖／北市府提供）

蔣萬安說明，昨日地震發生後立即啟動EOC三級強化開設，各局處進駐、區公所即時回報狀況。災情主要為停水、房屋受損等39件輕微案件，昨晚第一時間處理完畢，少部分需夜間施工考量住戶安寧，今早也將全部完成。目前EOC已降為三級常態開設，持續掌握相關災情狀況。

面對台灣國抗議指控向習近平遞出投名狀，蔣萬安回應，雙城論壇行之多年，今年已邁入第16年，聚焦市政議題。市府依規定程序向中央申請，陸委會核准並樂觀其成，相信中央政府不會同意這樣的說法。

針對陸委會副主委梁文傑批評政治立場前後不一，蔣萬安強調「我的立場非常清楚，始終如一」。至於小紅書管制議題，蔣萬安僅簡短表示，在議會已表達立場，該反映的會反映。

