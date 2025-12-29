雙城論壇剛結束就軍演 陸委會批中共搞「兩手策略」：喊一家親又劍指

中共解放軍今（29）日上午宣布，將在台海進行「正義使命-2025」演習，並規劃於明日做實彈射擊。陸委會嚴正譴責，痛批此舉不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，也再次凸顯中共是台海和平的麻煩製造者，其窮兵黷武的行徑，也無法為台灣人民及國際社會所接受。

陸委會還指出，雙城論壇才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的「兩手策略」。陸委會強調，「一面喊走親走近，一面搞武力威嚇；一面喊兩岸一家親，一面又劍指台灣，此事再度印證台灣人民不可對中共心存幻想」。

