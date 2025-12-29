雙城論壇剛結束！中國今起圍台軍演 陸委會批：一邊搞交流、一邊搞威嚇

記者盧素梅／台北報導

陸委會讉責中共解放軍圍台軍演。（圖／資料照）

雙城論壇昨日才落幕，中共解放軍東部戰區發言人施毅今（29）日上午7時30分就宣布，共軍將在今日起展開「正義使命-2025」演習。東部戰區隨後再公告，30日將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。對此，陸委會讉責指出，「雙城論壇」才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略。陸委會批評，中共一邊搞交流，一邊搞威嚇，是台海和平穩定的麻煩製造者。

陸委會上午發出新聞稿，嚴正譴責中共宣布在台灣周邊海空進行「正義使命-2025」演習及實彈射擊，此舉不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，再次凸顯中共是台海和平的麻煩製造者，其窮兵黷武的行徑，也無法為台灣人民及國際社會所接受。

陸委會指出，「雙城論壇」才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略。一面喊走親走近，一面搞武力威嚇；一面喊「兩岸一家親」，一面又劍指台灣。此事再度印證台灣人民不可對中共心存幻想。

