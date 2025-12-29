雙城論壇剛結束「解放軍環台軍演」...周玉蔻質疑「蔣萬安一日快閃」事先得知風聲？直指平時面對兩岸議題「慢半拍」今日卻「秒譴責」：是唱雙簧、裝無辜嗎？

台北市長蔣萬安昨（28日）快閃上海雙城論壇，怎料對話才剛結束，中共解放軍東部戰區今（29日）就展開「正義使命-2025」演習，且將於明（30日）針對台灣周遭展開實彈射擊；蔣萬安今早針對此事表態「嚴厲譴責」。對此，資深媒體人周玉蔻點出，這種演習絕非突發，中共早在準備籌劃之中，「詭異的是蔣萬安是否事先得知風聲溜回台灣？」

周玉蔻今日於臉書以「中共軍演前夕，蔣萬安配合統戰秀再連夜出逃上海？誰指點他的？」為題發文指出，中共今天展開所謂「正義使命-2025」軍演，震動國際，「昨日上午前去上海出席『雙城論壇』的台北市長蔣萬安一日去回，月黑風高匆匆返台」。

周玉蔻質疑，「這麼巧？」她直言，這種演習絕非突發，中共早在準備籌劃之中，「詭異的是蔣萬安是否事先得知風聲溜回台灣？否則，台北市長人在上海，人民解放軍繞台軍演，事情太大條了！」

周玉蔻提及，被蒙在鼓裡的台北媒體採訪團，今早還滯留在上海。周玉蔻質問，「所以，是誰叫蔣萬安一個人連夜離開上海的？是誰透露情報指點他脫身避嫌的？好一個2025版國共合作？」

周玉蔻也點出，蔣萬安今日第一時間公開發言譴責中共，更是不尋常。她指出，平日遇上敏感的兩岸議題，蔣萬安都慢好幾拍，「今早何故如此急燥？是唱雙簧、裝無辜嗎？」

周玉蔻喊話，「記者們好好打探出真相吧！」她分析，若蔣萬安事先得知有軍演，還不取消上海行，竟然配合上海市長的「兩岸一家親」統戰秀後，再腳底抹油，演出半夜三更出逃上海記，「那可不是賣不賣國的問題了」。她質疑，「蔣萬安不擔心被抓包吃裡扒外嗎？」

（圖片來源：周玉蔻臉書、三立新聞）

