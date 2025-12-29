雙城論壇剛落幕「中共宣布圍台軍演」 蔣萬安：任何造成衝突升高行為我都譴責

台北市 / 武廷融 綜合報導

台北市長蔣萬安昨(28)日到中國上海參加2025雙城論壇，他在致詞時表示，希望海峽兩岸不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。不過中國解放軍東部戰區今(29)日突宣布，將在台灣周邊海域展開「正義使命-2025」軍事演習。對此，蔣萬安回應，任何造成區域衝突升高的行為，都予以嚴厲的譴責。他也喊話「為政者的責任就是應該要降低風險、控管危機、守護人民的安全。」

蔣萬安昨日到上海參加雙城論壇，他在致詞時表示，兩市持續為了雙城論壇而努力，而他始終相信「接觸比牴觸好，對話比對抗好，了解比誤解好，互動比衝突好」。蔣萬安也說，他誠摯盼望與懇切呼籲，在不久的將來，當大家談論到台灣海峽時，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。

沒想到中共今日突然宣布在台灣周邊海域展開「正義使命-2025」軍事演習，並在明(30)日進行實彈射擊。對此，蔣萬安今日受訪時則表示「任何造成區域衝突升高的行為，我都予以嚴厲的譴責」。他強調，他的立場非常堅定而且一貫，「要對話不要對峙，要和平繁榮不要波濤呼嘯，為政者也應該要克制、以民為本。」蔣萬安說，為政者的責任就是應該要降低風險、控管危機、守護人民的安全。

