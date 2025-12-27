雙城論壇台北團規模縮小 林奕華指平常交流更重要

（中央社記者張淑伶上海27日電）兩岸關係緊繃之際，台北市副市長林奕華今天率團抵達上海參加雙城論壇，上海市台辦主任金梅等人接機。台北參訪團規模較2023年少。林奕華指兩市平常就在交流，這是更重要的。

林奕華今天中午抵達上海，上海市台辦主任金梅、副主任李驍東、副秘書長朱民接機。隨後搭乘並參訪連接上海虹橋機場與浦東機場的市域機場聯絡線，並在下午到大型表演場館「梅賽德斯-奔馳文化中心」（Mercedes-Benz Arena）參觀。

「梅賽德斯-奔馳文化中心」原名上海世博文化中心，是2010年為世博會建造，之後冠名車商賓士（中國稱奔馳）並投入商業經營。

她在會場短暫受訪時表示，「梅賽德斯-奔馳文化中心」的座位數約1萬8000人，台北小巨蛋則是約1萬2000人，小巨蛋加上大巨蛋，都是要帶動台北市的演唱會經濟。這次來看上海「梅賽德斯-奔馳文化中心」的經營，並交流如何把演唱會經濟和市政結合，包含餐飲、觀光、住宿等。

至於場館疏散議題，同行的台北市議長戴錫欽說，跨年快到了，不同場館有各自的疏散方式，台北今天市政府跨年煙火和大巨蛋演唱會同時舉辦，台北也可和上海方面分享台北的疏散經驗。

被問到國民黨主席鄭麗文明年可能想訪問中國大陸、甚至會見中國領導人，林奕華強調今天是「雙城論壇」，就聚焦在「雙城好、兩岸好」。

這次論壇為27、28日兩天，主題是「科技改變生活」。這次台北赴上海參加雙城論壇的成員共有120名，包括台北市議會議長戴錫欽和10位議員，他們分別是：吳世正、張志豪、柳采葳、曾獻瑩、秦慧珠、汪志冰、王欣儀、林珍羽，張斯綱和鍾沛君將於27日晚上抵達。

雙城論壇自2010年起，每年在台北和上海輪流舉辦。2023年是台北市長蔣萬安任內首次赴上海參加，當時出訪議員達13人，隨行的出訪團約150人，企業團報名也相當踴躍。相形之下，這次規模較小，蔣萬安也因為台北市的維安部署而縮短行程，只參加28日的主論壇。（編輯：陳鎧妤）1141227